محادثات أرمينية - أمريكية حول قضايا التعاون الثنائي والوضع في قره باغ

بحث نائب رئيس البرلمان الأرميني روبين روبينيان، مع سفيرة الولايات المتحدة الجديدة لدى يريفان كريستينا كوين، توطيد علاقات التعاون بين البلدين، والوضع في إقليم ناجورنو كاراباخ (قره باغ) المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

وأعلن المكتب الإعلامي للبرلمان الأرميني، اليوم /الاثنين/ أن نائب رئيس البرلمان روبين روبينيان اجتمع بسفيرة الولايات المتحدة الجديدة لدى يريفان كريستينا كوين.

وهنأ روبينيان، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبرلمان، ونقلته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية، السفيرة الأمريكية على توليها مهام منصبها الجديد، معربًا عن ثقته في أنها ستسهم بدور مهم في توطيد علاقات التعاون الثنائي.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا قضايا التعاون بين واشنطن ويريفان، مُشيرًا إلى أن التعاون البرلماني يحتل مكانة مهمة في العلاقات الأرمينية-الأمريكية.

وشدد روبينيان على أنه من الضروري أن توقف أذربيجان إغلاقها غير القانوني لممر لاتشين، مشيرا إلى أن هذا الإغلاق تسبب في إحداث أزمة إنسانية وبيئية لأهالي إقليم ناجورنو كاراباخ (قره باغ)، ومؤكدًا أنه لا بد من "تقويض سياسات أذربيجان العدائية في المنطقة".

من جانبها، ثمنت الدبلوماسية الأمريكية تعميق التعاون الأرميني الأمريكي وإحلال السلام في لمنطقة.

يشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في 21 ديسمبر الماضي حكما يطالب أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الانسانية، بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.

وحمّلت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في الإقليم المتنازع عليه نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.

