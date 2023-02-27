رئيس جمعية مجاهدي سيناء: الإرهاب عرقل جهود التنمية والآن تتوافر إرادة سياسية

استضاف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في حلقة اليوم من برنامجه "كلام في السياسة"، على شاشة إكسترا نيوز، مشايخ وعواقل سيناء، للحديث حول تنمية سيناء، والرسائل التي بثها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اصطفاف معدات تنمية سيناء.

وضم الحضور الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، الشيخ إبراهيم سالم شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل العربية، الشيخ سليمان عبد العزيز شيخ قبيلة العبابدة، الدكتور خالد زايد المدير التنفيذي لجمعية الجورة للتنمية بشمال سيناء.

وقال الشيخ عبد الله جهامة، إن الإرهاب عرقل جهود التنمية في سيناء، وبفضل الله والجيش والشرطة، غربت شمس الإرهاب وبدأت التنمية في سيناء، مع وجود إرادة سياسية لهذه التنمية.

وأضاف أنه بعد نكسة 1967 لم يتواجد في سيناء إلا أبناء سيناء، وأسس الرئيس الراحل جمال عبد الناصر منظمة سيناء التي تسببت في رعب العدو الإسرائيلي، وكان أهل سيناء هم عيون القيادة السياسية في الضفة الشرقية طوال سنوات الحرب.

وأوضح أن الدولة لم تتأخر عن سيناء لكن التنمية لم ترتق للتنمية الشاملة التي يحتاجها أبناء سيناء وأبناء مصر، مضيفا: تنمية سيناء ستتم بوجود أبناء مصر من جميع المحافظات في سيناء، كلنا مصريين لا نقول هذا صعيدي وهذا سيناوي، القرى الأم تحتاج لتدعيم بالتعليم والصحة وخلافه، لأن التنمية في العهود الماضية اقتصرت على سواحل سيناء، والآن ركزت الدولة التنمية على قلب سيناء.

وأكد أن محطة بحر البقر ستحول وسط سيناء إلى منطقة زراعية صناعية، ولا بد من تنمية شرق الممرات، لأنها منطقة مهمة جدا على المستوى الاستراتيجي بالنسبة لسيناء ومدن القناة ومصر.