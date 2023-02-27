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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. تجديد عقد ليونيل سكالوني مديرا فنيا لمنتخب الأرجنتين

ليونيل سكالوني
ليونيل سكالوني

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، تجديد عقد ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأول، حتى عام 2026.

وانتهى عقد سكالوني مع منتخب الأرجنتين بنهاية العام الماضي، بعد تتويجه ببطولة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ “راقصو التانجو”.

وكتب حساب المنتخب الأرجنتيني على موقع “ تويتر:” هناك ليونيل سكالوني لفترة.. نستمر"، مؤكدًا تجديد عقد المدرب حتى عام 2026.

وتولى سكالوني تدريب منتخب الأرجنتين بدءًا من أغسطس 2018، ليقودهم للتتويج ببطولة كوبا أمريكا 2021.

كما قاد سكالوني، منتخب الأرجنتين، للفوز ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية، بركلات الترجيح.

وينافس سكالوني على تحقيق جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2022 من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في حفل جوائز “ ذا بيست”.

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