أخبار الفن: حقيقة تخلص زوجة سعد لمجرد من حياتها .. والدة فنان شهير تستغيث بعد تعرضه لمرض نادر وخطير

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن زوجة سعد لمجرد وابنه محمود الجندي وبروس ويليس والبلوجر سارة محمد :
حقيقة تخلص زوجة سعد لمجرد من حياتها بعد حبسه 6 سنوات.. القصة الكاملة
تداولت بعض الصفحات انتحار غيثة العلاكي زوجة سعد لمجرد بعد الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بعد اتهامه باغتصاب والاعتداء على فتاة فرنسية .
ابنة فنان شهير.. من هي الدكتورة هاجر بطلة مسلسل بالطو
استطاعت الفنانة مريم الجندي ، من خطف الانظار خلال مسلسل بالطو والتي تقدم فيه شخصية الدكتورة هاجر.
ابني مبقاش عارفني .. والدة فنان شهير تستغيث بعد تعرضه لمرض نادر وخطير
يبدو أن حالة النجم بروس ويليس الصحية تسير نحو الأسوأ بعد كشف عائلته عن إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي الخطر.
خطيب البلوجر سارة محمد يكشف تفاصيل صادمة عن حادث فقدانها البصر
تصدر اسم البلوجر سارة محمد التريند خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تعرضها لحادث مروع أدى إلى فقدان بصرها، وأثار جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
افتكروها اختها.. زوجة عاصي الحلاني تخطف الأنظار في خطوبة ابنتها ماريتا |صور
خطفت زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني ،الأنظار بجمالها في حفل خطوبة ابنتها ماريتا عاصي الحلاني الذي اقيمت اليوم .