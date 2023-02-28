أخبار الفن: حقيقة تخلص زوجة سعد لمجرد من حياتها .. والدة فنان شهير تستغيث بعد تعرضه لمرض نادر وخطير

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن زوجة سعد لمجرد وابنه محمود الجندي وبروس ويليس والبلوجر سارة محمد :

تداولت بعض الصفحات انتحار غيثة العلاكي زوجة سعد لمجرد بعد الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بعد اتهامه باغتصاب والاعتداء على فتاة فرنسية .

استطاعت الفنانة مريم الجندي ، من خطف الانظار خلال مسلسل بالطو والتي تقدم فيه شخصية الدكتورة هاجر.

يبدو أن حالة النجم بروس ويليس الصحية تسير نحو الأسوأ بعد كشف عائلته عن إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي الخطر.

تصدر اسم البلوجر سارة محمد التريند خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تعرضها لحادث مروع أدى إلى فقدان بصرها، وأثار جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

خطفت زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني ،الأنظار بجمالها في حفل خطوبة ابنتها ماريتا عاصي الحلاني الذي اقيمت اليوم .