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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

افتكروها اختها.. زوجة عاصي الحلاني تخطف الأنظار في خطوبة ابنتها ماريتا |صور

زوجة عاصي الحلاني
زوجة عاصي الحلاني وابنتها

خطفت زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني ،الأنظار بجمالها  في حفل خطوبة ابنتها ماريتا عاصي الحلاني الذي اقيمت اليوم .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لزوجة عاصي الحلاني مؤكدين انها لم يظهر عليها العمر وكانوا يعتقدون انها شقيقه ماريتا .

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خطوبة ابنه عاضي الحلاني:

وحرصت ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة أعلنت من خلال خطوبتها.

 

ماريتا عاصي الحلاني:

وتعتبر أبنة عاصي الحلاني من المشاهير اللاتي تحرص دائما على مشاركة متابعيها و جمهورها بأبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات أو جلسات التصوير التي تخضع لها.

وكشفت صور أبنة عاصي الحلاني عن إطلالاتها المتنوعة وغير التقليدية التي تظهر بها، حيث تميل إلي الأزياء الجريئة و الملفتة التي تكشف عن ذوقها الأنيق.

وتحرص أبنة عاصي الحلاني على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء، تقوم بتنسيق الإكسسوارات و المجوهرات العصرية التي تزيد من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد أبنة عاصي الحلاني على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي المتناسقة مع لون بشرتها.

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