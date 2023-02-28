ميسي يوجه رسالة للجمهور بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم

شارك اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، صوراً من حفل جوائز ذا بيست، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ووجه الشكر لكل من دعمه للحصول على جائزة أفضل لاعب بالعالم ٢٠٢٢، وهنأ كافة الفائزين معه من منتخب الأرجنتين.

وظفر ميسي بالجائزة للمرة الثانية في مسيرته، بعدما قاد منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتفوق ميسي على منافسيه من المرشحين، كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، والفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد.

وهناك مرحلتين في عملية التصويت، الأولى يتم من خلالها انتخاب لجنة الخبراء لقائمة المرشحين، والثانية يشارك فيها صحفي متخصص من كل دولة، والجماهير عبر الإنترنت، وقائدي الأندية وقائدي المنتخبات الوطنية، وكل مجموعة من هؤلاء تمتلك نسبة تصويت 25%، ليحصد ميسي النسبة الأعلى من الأصوات، ويُتوج بالجائزة.

وسبق لـ ميسي الفوز بجائزة “ ذا بيست” للأفضل في العالم عام 2019.