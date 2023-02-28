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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل طرق لحذف الملفات الكبيرة في Gmail 

أفضل طرق لحذف الملفات
أفضل طرق لحذف الملفات الكبيرة في Gmail 

توفر شركة جوجل الحصول على مساحة تخزين تبلغ 15 جيجابايت مجانًا في تطبيقات مثل  Gmail و Google Drive، إلا أنها يمكن أن تمتلأ بسرعة لذلك تقوم جوجل بإعلامك عندما تكون قد اقتربت من هذا الحد، وتسألك عما إذا كنت ترغب في شراء المزيد من ذاكرة التخزين والتي توفرها جوجل من خلال خدمة مدفوعة.  

 

وبحسب موقع CNET  فإنه بدلا من اللجوء إلى خدمات جوجل المدفوعة والتي توفر مساحات تخزينية أكبر من  مساحة التخزين التي تبلغ 15 جيجابايت، فإنه يمكنك القيام بحذف العديد من الملفات في Gmail  بطرق متنوعة بدون اللجوء لشراء أى مساحات جديدة.      

 

حذف الملفات الكبيرة في Gmail  

 
ترتيب الملفات وحذفها حسب الحجم في Gmail على الويب 


1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك.

2. ومن خلال المرفقات التي تتجاوز 10 ميجابايت في شريط البحث واضغط على البحث، وسيوضح لك هذا جميع رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على مرفقات أكبر من 10 ميجابايت من أكبرها إلى الأصغر، كما يمكنك استخدام هذا التنسيق لتصفية ملفات الحجم الأخرى ، وليس فقط 10 ميجابايت.

3. حدد المربعات الموجودة على يسار كل بريد إلكتروني تريد حذفه، ثم انقر فوق أيقونة الحذف في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

4. انقر فوق الحذف على الجانب الأيسر من الشاشة للذهاب إلى قائمة المهملات، وإذا لم ترها ، فانقر فوق المزيد ويجب أن تكون الأيقونة في القائمة الموسعة.

5. وانقر فوق أيقونة المهملات الفارغة الآن في الجزء العلوي من الشاشة.

 

كيفية ترتيب الملفات وحذفها حسب الحجم في تطبيق Gmail:


1. افتح تطبيق Gmail الخاص بك وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. وفي الملفات التي يتجاوز حجمها 10 جيجابايت في شريط البحث، اضغط على البحث، وسيظهر لك هذا جميع رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على مرفقات أكبر من 10 ميجابايت، من الأكبر إلى الأصغر. يمكنك استخدام هذا التنسيق لتصفية ملفات الحجم الأخرى. 

3. اضغط على البريد الإلكتروني الذي تريد حذفه.

4. اضغط على أيقونة سلة المهملات في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

5. اضغط على < في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

6. اضغط على الأيقونة التي هي بجوار البحث في البريد، في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

7. اضغط على المهملات.

8. اضغط على أيقونة المحذوفات الفارغة، و سيتم حذفه تلقائيًا بعد 30 يومًا.

 

تفريغ المجلد العشوائي في Gmail  


من السهل نسيان إفراغ مجلد البريد العشوائي الخاص بك ، ويمكن أن يضاعف من كمية البيانات التي يستخدمها حساب Gmail الخاص بك، ويعد إفراغ مجلد البريد العشوائي الخاص بك وسيلة سهلة لتوفير مساحة.

كيفية تفريغ مجلد البريد العشوائي لـ Gmail  على الويب

 
1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك.

2. بمجرد تسجيل الدخول ، انقر فوق البريد العشوائي على الجانب الأيسر من الشاشة، إذا كنت لا ترى البريد العشوائي ، فانقر فوق المزيد ، ويجب أن يكون البريد العشوائي في القائمة الموسعة.

3. في مجلد البريد العشوائي الخاص بك ، انقر فوق حذف جميع رسائل البريد العشوائي .

 

كيفية تفريغ مجلد البريد العشوائي  في تطبيق Gmail 


1. افتح تطبيق Gmail وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. اضغط على الأيقونة التي هي بجوار البحث في البريد، في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

3. اضغط على البريد العشوائي.

4. اضغط على حذف جميع رسائل البريد العشوائي الآن أو فارغة البريد العشوائي .

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