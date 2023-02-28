خالد الصاوى: أنا الجوكر في دراما رمضان 2023

كشف الفنان خالد الصاوى عن أدواره التى يقدمها فى دراما رمضان المقبل من خلال مشاركته في أربعة أعمال وهم كتيبة 101 وجت سليمه و مذكرات زوج وسره الباتع.

وقال خالد الصاوى فى برنامج Insider بالعربى : أنا سالعب دور الجوكر فى رمضان هذا العام حيث أشارك فى اربع أعمال بأدوار مختلفة اولها مشاركتها فى مسلسل كتيبة 101 وهو من الأعمال الوطنية البطولية التى نحتاج لها والعمل يتكلم عن مكان مهم زرته كثيرا وقمت بزرع شجر الزيتون بأسماء الشهداء الذين رحلوا فداء للوطن.

وأضاف خالد الصاوى : العمل الثانى مذكرات زوج مع الفنان طارق لطفى الذى تعاونت معه من قبل فى مسلسل القاهرة كابول والعمل الجديد مختلف تمام يقدم فى الأزمات الزوجية وأظهر فى العمل فى شخصية زوج يدخل فى خلافات مع زوجته.

أوضح خالد الصاوى : العمل الثالث مع المخرج خالد يوسف الذى يمتلك قدرات فنية هائلة وأقدم فى هذا العمل شخصية فرنسية مهمة ثقافية تركت لنا إرث ثقافى مهم.

أما العمل الرابع فهو مع دنيا سمير غانم من خلال مسلسل جت سليمة وقال عنه خالد الصاوى : أقدم فه شخصية طمعان وهو ملك فى مكان غريب تجد دنيا نفسها بداخله.