سفير روسيا لدى الولايات المتحدة: واشنطن أطلقت حربا ضدنا وجرت حلفاءها إليها

اتهم سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف (واشنطن) بإطلاق حربا هجينة واسعة النطاق ضد بلاده وجر الحلفاء الأوروبيين إليها.

واتهم أنطونوف، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الثلاثاء، الولايات المتحدة بانتهاك أحكام معاهدة "ستارت" لسنوات عديدة وسحب الصواريخ الباليستية للغواصات والقاذفات الثقيلة منها بشكل غير قانوني، مؤكدا أن قرار موسكو بتعليق المشاركة في المعاهدة هو الصواب الوحيد في ظل الظروف الحالية.

وأشار السفير الروسي لدى واشنطن إلى تهيئة ظروف العودة إلى المعاهدة بأنه يتطلب من واشنطن إعادة النظر في سياستها المعادية لروسيا ، موضحا أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا تزال غير نافذة المفعول بسبب واشنطن.

ش م ى/ت م ش /س.ع

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