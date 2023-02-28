السجن المؤبد لـ عامل بتهمة قتل شاب وإصابة شقيقته بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بمعاقبة عامل، بالسجن المؤبد، بتهمة قتل شاب وإصابة شقيقته، بسبب خلافات عائلية بقرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق يسرى مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمى عبدالرحمن صقر، وأمانة سر ياسين حسن مهران، ويوسف الشيخ و أسامة الأمير.



ترجع وقائع القضية، لـ 13 ابريل 2018 ، عندما نشبت مشاجرة بين عبدالرؤوف.ش.ع، عامل، مقيم بقرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط، و حسني عبد الحفيظ أحمد، شقيقته منى، انتهت بقتل الثانى وإصابة شقيقته ،عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات عائلية بينهم.

و تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، و وجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة قتل المجنى عليه الأول، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل شقيقته، بطلقات نارية.

و أحيلت القضية برقم 3858 لسنة 2018، جنايات فرشوط، وقيدت برقم 1737 لسنة 2018 ، كلى قنا، والتى عاقبت المتهم بالسجن المؤبد.