سلالة دجاج جديدة تجمع بين المصري والمستورد تنتج 230 بيضة.. تفاصيل

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان، ومازالت معاناة المواطنين مستمرة مع اتفاع أسعار السلع الغذائية واللحوم والدواجن، خاصة الدواجن التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في فترة زمنية قصيرة، حتى عكفت الحكومة المصرية على إيجاد العديد من الحلول لخفض اسعارها وتوفيرها في الأسواق من جديد.

وطرحت الحكومة، في الآونة الاخيرة، الدواجن المجمدة المستوردة من البرازيل، بأسعار أقل من مثيلتها المحلية في الأسواق، بهدف مواجهة جشع التجار، وتخفيف العبء على المواطنين، ومن ناحيتها تحاول جامعة بنها كذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسد الفجوة الغذائية من خلال التطبيقات الحديثة للبحث العلمي..

سلالة جديدة من الفراخ تجمع بين المصري والمستورد

وتحرص جامعة بنها، برئاسة الدكتور جمال سوسة، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسد الفجوة الغذائية، وتحقيق مبدأ الأمن الغذائي من خلال التطبيقات الحديثة للبحث العلمي والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، حيث أكد سوسة في بيان صحفي، على أهمية محصول القمح وضرورة زيادة المساحة المزروعة منه، مع الإعتماد على تقاوي منتخبة وراثيًا ومحسنة تثنيًا وعلميًا للحصول على محصول وفير.

وتعمل جامعة بنها على التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي والزراعات المحمية المطورة تكنولوجيًا، إلى جانب العمل على استنباط سلالات وأصناف جديدة منها سلالة دجاج بنها الجديدة، وذلك بهدف تحسين صفات الدجاج وجودة البيض المنتج، في إطار ربط البحث العلمي في الجامعة بالصناعة وزيادة الإنتاج الزراعي في مصر.

سلالة دجاج بنها تنتج 230 بيضة سنويًا

كان محمود زعبلاوي، عميد كلية الزراعة بالجامعة، قد كشف في تصريحات صحفية سابقة، أن سلالة «دجاج بنها» تجمع بين الأصول المصرية والأجنبية وتتميز بمقاومة التغييرات الحرارية، إلى جانب تمتعها بإنتاج عالي من اللحوم، ويصل إنتاج الدجاجة الواحدة إلى 230 بيضة سنويًا.

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم بشكل مفاجئ، بعد ما كانت قد انخفضت خلال اليومين الماضيين، لتسجل 85 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو البانية مرة أخرة ليصل الفارق بين سعرها أمس واليوم نحو 40 جنيهًا، إذا كان قد هبط خلال اليومين الماضيين إلى 150 جنيهًا للكيلو، وارتفع اليوم مرة أخرى ليسجل 190 -200 جنيه.

سجل الكيلو من الفراخ البلدي 106 - 112 جنيه

الدواجن الساسو 100 - 110 جنيهًا للكيلو

الأوراك يتراوح الكيلو منها ما بين 84 - 88 جنيه للكيلو

الصدور بالعظم تبدأ أسعارها من 99 جنيه للكيلو

سعر الأحنحة بلغ 60 - 70 جنيهًا للكيلو

سعر الهياكل يتراوح ما بين 40 و 50 جنيه

الفراخ الأمهات البيضاء 56 - 70 جنيهًا للكيلو للمستهلك