عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سلالة دجاج جديدة تجمع بين المصري والمستورد تنتج 230 بيضة.. تفاصيل

صدى البلد

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان، ومازالت معاناة المواطنين مستمرة مع اتفاع أسعار السلع الغذائية واللحوم والدواجن، خاصة الدواجن التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في فترة زمنية قصيرة، حتى عكفت الحكومة المصرية على إيجاد العديد من الحلول لخفض اسعارها وتوفيرها في الأسواق من جديد.

وطرحت الحكومة، في الآونة الاخيرة، الدواجن المجمدة المستوردة من البرازيل، بأسعار أقل من مثيلتها المحلية في الأسواق، بهدف مواجهة جشع التجار، وتخفيف العبء على المواطنين، ومن ناحيتها تحاول جامعة بنها كذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسد الفجوة الغذائية من خلال التطبيقات الحديثة للبحث العلمي..

txt

شقق في 5 محافظات بمزايا مذهلة.. الاسكان الاجتماعي أفضل أم الحر ؟

txt

هو أنا وحشة فعلا.. قصة وفاة رودينا بسبب كلمة من زميلاتها بالمدرسة

سلالة جديدة من الفراخ تجمع بين المصري والمستورد 

وتحرص جامعة بنها، برئاسة الدكتور جمال سوسة، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسد الفجوة الغذائية، وتحقيق مبدأ الأمن الغذائي من خلال التطبيقات الحديثة للبحث العلمي والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، حيث أكد سوسة في بيان صحفي، على أهمية محصول القمح وضرورة زيادة المساحة المزروعة منه، مع الإعتماد على تقاوي منتخبة وراثيًا ومحسنة تثنيًا وعلميًا للحصول على محصول وفير.

وتعمل جامعة بنها على التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي والزراعات المحمية المطورة تكنولوجيًا، إلى جانب العمل على استنباط سلالات وأصناف جديدة منها سلالة دجاج بنها الجديدة، وذلك بهدف تحسين صفات الدجاج وجودة البيض المنتج، في إطار ربط البحث العلمي في الجامعة بالصناعة وزيادة الإنتاج الزراعي في مصر.

سلالة دجاج بنها تنتج 230 بيضة سنويًا 

كان محمود زعبلاوي، عميد كلية الزراعة بالجامعة، قد كشف في تصريحات صحفية سابقة، أن سلالة «دجاج بنها» تجمع بين الأصول المصرية والأجنبية وتتميز بمقاومة التغييرات الحرارية، إلى جانب تمتعها بإنتاج عالي من اللحوم، ويصل إنتاج الدجاجة الواحدة إلى 230 بيضة سنويًا.

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم بشكل مفاجئ، بعد ما كانت قد انخفضت خلال اليومين الماضيين، لتسجل 85 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو البانية مرة أخرة ليصل الفارق بين سعرها أمس واليوم نحو 40 جنيهًا، إذا كان قد هبط خلال اليومين الماضيين إلى 150 جنيهًا للكيلو، وارتفع اليوم مرة أخرى ليسجل 190 -200 جنيه.

سجل الكيلو من الفراخ البلدي 106 - 112 جنيه 

الدواجن الساسو 100 - 110 جنيهًا للكيلو 

الأوراك يتراوح الكيلو منها ما بين 84 - 88 جنيه للكيلو 

الصدور بالعظم تبدأ أسعارها من 99 جنيه للكيلو 

سعر الأحنحة بلغ 60 - 70 جنيهًا للكيلو 

سعر الهياكل  يتراوح ما بين 40 و 50 جنيه 

الفراخ الأمهات البيضاء 56 - 70 جنيهًا للكيلو للمستهلك 

 

سلالة جديدة من الفراخ جامعة بنها سلالة دجاج بنها تنتج 230 بيضة سنوي ا أسعار الدواجن في الأسواق اليوم أهداف التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبانيه الآن في الأسواق.. تعرف عليها

البيض يتراجع بشكل مفاجئ.. وهذا سعر الكرتونة الآن

انتهت الحكاية.. صاحب مغارة علي بابا بالزمالك يسلم نفسه وفي الطريق للسجن.. صور

بسبب الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

الذهب يهبط لمستويات تاريخية لأول مرة منذ 60 يوما|وعيار 21 الآن مفاجأة

تغريدة مرعبة جديدة للعالم الهولندي: استعدوا لزلزال ب8 درجات بهذه المدن

وفاة 4 مصريين وإصابة 3 آخرين في حادث بالكويت .. وعودة الجثامين

خطر داهم.. عالم هولندي يحدد موعد ومكان زلزال مارس المدمر.. شاهد

ترشيحاتنا

قرار عاجل من بوتين بسبب تصاعد هجمات المسيرات من أوكرانيا

عاجل|زاد 7 جنيهات..مفاجآت جديدة بأسعار الذهب

بقيمة 3.85 مليون دولار.. أوكرانيا تستولي على شركات رجال الأعمال الروس

5 محاور لتحقيق الأمن الغذائي المصري.. ماذا تقدم قمة القاهرة برعاية وزارة التموين؟

ينافس سامسونج.. إطلاق هاتف Honor Magic Vs القابل للطي في الأسواق العالمية

التنظيم والإدارة: التقديم بمسابقة المعلمين الثانية من 23 فبراير حتى 9 مارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير : هذا النوع من المكسرات يسبب السرطان .. وإليك علامات فساده

غلبه الحنين لزيارة بيت الله الحرام.. وفاة لاجئ سوري سافر من المانيا الى مكة للحج على دراجة

بعد 15 عاماً..عودة العشق الممنوع فى مارس القادم بأبطال جدد| تفاصيل

هل من الآمن تناول الملينات لخسارة الوزن.. المعلومة الصحيحة

فيديو

سلسلة زلازل مدمرة في هذا الموعد | تحذير من شهر مارس

بيسوق وهو نايم.. شريف منير يحكي مغامرته مع أحمد حلمى فى الإسكندرية

كيلو اللحمة بـ180 والفراخ بـ75.. ماذا سيحدث في الأسعار خلال شهر رمضان؟

عاجل.. تحذير من وقوع زلزال قوي بهذه المدن| العالم الهولندي يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

اﻟﻤﺰﻳﺪ