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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 5 سنوات لعاملين في قنا ضبطا بـ 3 بنادق و444 طلقة

محكمة نجع حمادى
محكمة نجع حمادى

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بمعاقبة عاملين بالسجن ٥ سنوات لكل منهما ، بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية، بمركز دشنا شمال قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر ياسين حسن مهران، ويوسف الشيخ وأسامة الأمير.

 

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ترجع وقائع القضية لشهر أكتوبر 2022، عندما ضبطت قوة أمنية بـ قنا ، كل من حسن.ع.م ٤٢ سنه، و محمد.ا.ع ٧٠ سنه، بحوزتهما ٣ بنادق آلية و ٤٤٤ طلقة نارية.

تم التحفظ على المتهمين و المضبوطات و وجهت لهم جهات التحقيق، تهم حيازة و إحراز بنادق آلية و طلقات نارية بقصد الإتجار.

أحيلت القضية برقم 13889 لسنة 2022 ، جنح مركز شرطة دشنا، وقيدت برقم 2941 لسنة 2022 ، كلى قنا، والتي عاقبت المتهمين بالسجن 5 سنوات لكل منهما.

 

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