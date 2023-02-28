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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التواصل ممنوع.. خطيب البلوجر سارة محمد يرد على الاتهامات الموجهة له.. فيديو

سارة محمد
سارة محمد

عرضت قناة سكاي نيوز تقرير فيديو بعنوان " فقدت بصرها معه فتخلى عنها.. البلوغر سارة محمد تتصدر التريندات ".

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فقدت بصرها .. من هى البلوجر سارة محمد التي أثارت اهتمام رواد السوشيال ميديا/ فيديو جراف

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نشرة المرأة والصحة.. أول رد من خطيب البلوجر سارة محمد بعد فقدانها البصر.. حلا شيحة تثير الجدل بصورة جديدة وتعليق غريب

وجاء فى التقرير أن البلوغر سارة محمد، تعرضت لـ سرقة مسلحة وتخلى خطيبها عنها، وفقدت بصرها أثر تلك الحادثة.

وكشفت القناة أن سارة محمد تبلغ من العمر 21 عامًا، ويتابعها 100 ألف متابع بـ انستجرام، وأن المتابعون تداولو صورا لها بعد فقدانها البصر.

وأوضحت القناة أن الفتاة انتقلت لـ المستشفى بعد إطلاق النار عليها، وقامت بعمل أكثر من عملية، وجرح وصل لـ 70 غرزة.

 وتابعت القناة أن خطيبها رغم حالته الصحية الجديد لا يتواصل أو يذهب لـ سارة بعد ما حدث معها".

بحاول التواصل معها

 

وفى الوقت الأخير خرج خطيب سارة وقال أنه يحاول التواصل معها و أسرتها تمنعه، من الوصول لها".

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