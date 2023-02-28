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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة في المراكز الأولى بترند مصر على تويتر

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تصدرت جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء ترند على موقع تويتر للأكثر شهرة على مستوى مصر.

وصرح الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب بجامعة المنصورة بأن هذا التميز نظرا لحصول طلاب كلية الطب بجامعة المنصورة والبالغ عددهم أكثرمن  1200 خريج على نتائجهم فى السنة النهائية اليوم والتى أظهرت نتيجة مشرفة لخريجى كلية الطب والتى تخطت نسب النجاح 99%.

ووصلت نسبة الحاصلين على تقدير امتياز 60% وهذه النسب وفقًا لما تنظمه كلية طب المنصورة طوال سنوات الدراسة من صقل مهارات الطلاب حيث يتم ذلك وفقا لتوجيهات  الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة  الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب بتطوير وإضافة مواد دراسية جديدة وفقًا للتطورات الحديثة فى مجال الطب واستخدام أحدث أساليب التعليم والتعلم واستخدام أساليب وطرق التقييم ومنها الاختبارات الالكترونية والتى أهلت الطلاب خلال سنوات دراستهم للوصول للتفوق.

كما يشارك الطلاب بإختيار البرامج الدراسية لتحقيق طموحها فيما ترغب من تخصصات كما سيتم التحاق الخريجين بمستشفيات جامعة المنصورة ومستشفيات وزارة الصحة كأطباء امتياز اعتبارا من شهر مارس 2023 

يذكر أن كلية الطب بجامعة المنصورة هى كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد يدرس بها أكثر من 10 آلاف طالب خلال سنوات الدراسة، وبها برنامجين للدراسة  برنامج المنصورة مانشستر الطبى وهو أول برنامج توأمة مع جامعة أجنبية ومعتمد فى مصر، والبرنامج الثانى بنظام الساعات المعتمدة بما يحقق قوة جامعة المنصورة فى تصدر البرامج الطبية المتميزة على مختلف الجامعات.

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وزارة الصحة جامعة المنصورة المنصورة الاختبارات الالكترونية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم طب المنصورة القومية لضمان جودة التعليم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و

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