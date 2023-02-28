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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة عقب زيارته الرسمية لقطر

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

عاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة، مساء اليوم /الثلاثاء/، المرافق له، من العاصمة القطرية الدوحة، بعد زيارة رسمية تلبية للدعوة التي تلقاها من الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر.

 

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة جاءت في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث شهدت الزيارة استقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، لرئيس الوزراء، والوفد المرافق له، وكذا عقد جلسة مباحثات موسعة بين مسئولي البلدين، وتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي.

 

كما تم خلال الزيارة عقد لقاءات للوفد المصري مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

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