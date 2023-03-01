أستاذة بطب عين شمس: الجرعات التنشيطية تقلل من حدة الإصابة بفيروس كورونا ونسبة الشفاء كبيرة.. الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضرورة.. أستاذ مناعة يقدم نصائح مهمة لتقوية الجهاز المناعي

أستاذة بطب عين شمس: الجرعات التنشيطية تقلل من حدة الإصابة بفيروس كورونا

الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضرورة

البروتوكول العلاجى قادر على مواجهة كورونا

التحورات التي حدثت لفيروس كورونا أضعفت من قوته كثيراً

أستاذ مناعة نصائح مهمة لتقوية الجهاز المناعي

قال الدكتور اسامة اشرف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي بجامعة عين شمس ومدير مستشفي الميداني المخصصة لمصابي فيروس كورونا إن نسب الشفاء بين مصابي فيروس كورونا كبير في الفترة الحالية عن الماضي لافتا أن التحورات التي حدثت لفيروس كورونا أضعفت من قوته كثيراً.

وأكد الدكتور أسامة أشرف أن الأعراض المصاحبة لمصابي فيروس كورونا أصبحت بسيطة و متوسطة ولا داعي للقلق منها مشدداً علي تلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية المواطنين والحماية من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته .

وأوضح الدكتور أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي بجامعة عين شمس أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان مشيراً إلي أن البرتوكول العلاجى قادر على مواجهة الإصابة به .

وطالب أشرف بارتداء الكمامة فى الزحام والأماكن غير جيدة التهوية وفى حال وجود اصابات او عدوى لشخص بالمرض ويجب على الشخص بكورونا ارتداء الكمامة منعا لنقل العدوى كما يجب والالتزام بفترة العزل 10 أيام .

وأكد الدكتور اسامة أشرف أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تقلل من فرص الإصابة بكوفيد 19، مشيرا إلى أن الجرعة التنشيطية متاحة بدون حجز مسبق .

وأشار إلي أن الاعراض مازالت متشابهة برغم التحولات التي حدثت والتي تتمثل في رشح، ارتفاع درجة الحرارة، تكسير في العظام وتنتهي من 4 إلى 5 أيام ولا تسبب دخول المستشفى، ولا تتسبب في حدوث حالات وفيات، وللوقاية من الأمراض لابد من ارتداء الكمامة للحفاظ على صحة الفرد وصحة الآخرين.



ومن جهته أكدت الدكتورة سامية عبده، نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، ومدير مكافحة العدوى، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على لقاحات كورونا أمر ضروري.

وأضافت “عبده”، أنه يجب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة منعًا لنقل العدوى إذا كان الشخص حاملًا لها، وبخاصة أن مصابي الأمراض المزمنة مناعتهم ضعيفة قد يتعرضون لأخطار صحية.

وأشارت الى ان القيادة السياسية المصرية تولي اهتماما كبيرا بهذا الشأن و تسعي لتحقيق رعاية صحية جيدة لجميع المصريين في جميع المستشفيات .

ومن جانبه قال الدكتور خالد أبو شنب استاذ المناعة،بجامعة عين شمس إنه رغم اكتشاف متحورات فيروس كورونا ينتج عن ذلك حالة من التوتر والقلق على الاشخاص مما يضعف المناعة.

أضاف لـ صدي البلد أن ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة واستخدام الكحول وتهوية المكان بشكل مستمر لتقليل فرص نقل العدوى والتباعد الاجتماعي وتجنب الأحضان والقبلات وتخفيف الزيارات العائلية وغسل اليدين بالمياه والصابون.

وأكد أنه علي جميع المواطنين تناول الغذاء المتوازن مع ممارسة الرياضة التي تعزز من مناعة الجسم.

وقدم الدكتور خالد نصائح لتقوية المناعة:

_الثوم يمتلك خصائص معززة للمناعة والتي تأتي من تركيز كثيف لعدد من المركبات الحيوية.

_ الدواجن: غنية بفيتامين بـ ٦ والذي يلعب دورًا كبيرًا في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم كما أنه يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.

- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الثيوبرومين، والذي قد يساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.

_ممارسة الرياضية بشكل يومي

_تناول الخضراوات والفواكه بكل أنواعها

_تناول البيض والجبن

_تناول المكسرات بأنواعها

_التوقف عن التدخين