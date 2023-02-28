اليوم.. آخر موعد لتقديم الالتماس على نتائج الترم الأول بألسن عين شمس

قالت الدكتورة سلوي رشاد عميدة كلية الالسن جامعة عين شمس أنه سيتم غلق باب التقدم بالالتماسات علي نتائج الفصل الدراسي الأول، اليوم الثلاثاء، الموافق 28 فبراير 2023.

وكشفت الدكتورة سلوي رشاد عن بعض المعلومات عن التقدم بالالتماسات وهي كالاتي :

أولا : تم تفعيل لينك طلب الالتماسات ابتداء من يوم الأحد الموافق 19-2-2023.

ثانيا : يرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب او الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.. وأيضا التركيز عند تسجيل المواد التي يرغب الطالب الالتماس بها ، لأنه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص؛ لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد أخرى.

ثالثا : يرجى العلم جيدا أن آخر موعد لتسجيل طلب الالتماسات هو اليوم الثلاثاء الموافق 28-2-2023، وبعدها سيتم غلق اللينك، ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.