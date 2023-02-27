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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: بدائل جيدة للهندسة وتحديد اختبارات قدرات وتقليل أعداد لضمان مستوى الخريج

طلاب هندسة
طلاب هندسة

شهدت الجامعات والمعاهد المصرية  تخريج دفعات كثيرة من طلاب كليات الهندسة مما أدي إلي وجود نسبة كبيرة من البطالة في هذا القطاع ،لذلك يجب علي الطلاب التوجه إلي بدائل لكليات الهندسة يحتاجها سوق العمل.

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس إن هناك توجها لإنشاء العديد من الكليات الجديدة واستحداث البرامج الجديدة في كافة الكليات وعلى مستوى الجامعات المصرية ومنها أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط.

وأوضح أستاذ المناهج أن سوق العمل يتطلب مهارات التكنولوجيا المتقدمة واللغات الأجنبية المتعددة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على كليات الطب والهندسة، فهناك مهارات جديدة توفرها كثير من الجامعات خاصة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها مؤخرا، وهى جامعات دولية ولها مكانة عالمية وتمتلك برامج تعليمية متميزة، ما يتيح لطلاب الثانوية العامة التفوق فى دراسة برامج ليست موجودة فى الجامعات الحكومية والخاصة.

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خبير: تخفيض أعداد المقبولين بكليات الهندسة في تنسيق الجامعات 2023 أصبح ضرورة

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وتابع الدكتور حسن شحاتة حديثه عن متطلبات سوق العمل، قائلا: إنه يجب اختيار التخصص الذي يدرسه الطالب  بالتشارك بينه وبين ولى أمره بحيث يكون رأي الطالب هو الأساس، وليس العكس، ونحن في الوقت الحالي نتمتع في مصر بتنوع كبير فى الكليات والجامعات التكنولوجية التى تتناسب مع متطلبات سوق العمل التي تفرض علينا دراسة برامج تعليمية جديدة.

وأوضح ، أن التعليم الهندسى من المشكلات  المعقدة، وأن هناك الان العديد من كليات ومعاهد وجامعات بها كليات هندسة فقد بلغت عدد المؤسسات التعليمية الهندسية في مصر 142 مؤسسة، منها 30 كلية هندسة حكومية و15 كلية هندسة خاصة، و62 معهدًا خاصًّا و5 كليات هندسة بالجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أن عدد الكليات الهندسية سيزيد 15 كلية بالجامعات الأهلية و10 كليات بالجامعات الخاصة، وهو ما سيزيد من أعداد المقبولين.

وأكد أنه يمكن حل أزمة زيادة أعداد طلاب هندسة عن احتياجات سوق العمل وهي تقدم نقابة المهندسين بالاعداد المطلوبة والواجب تخرجها وذلك وفقآ لمتطلبات سوق العمل، وأن  تقوم ايضآ بتحديد مواصفات خريج الهندسة، لضمان مستوي الخريج.

أشار الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بجامعة عين شمس الي أنه يجب علي الجامعات المصرية استحداث برامج جديدة كليات جديدة تواكب وتتماشي مع سوق العمل المحلي والعالمي لافتا الي عدم أهمية تحويل قسم الي كلية بالرغم أن القسم به نفس المناهج التي تدرس عند تحويلها الي كلية لذلك نطالب بعدم تحويل الأقسام الي كليات واستحداث البرامج والكليات أفضل .

وتابع الخبير التربوي أن هناك العديد من البدائل  أصبحت أكثر أهمية من الالتحاق بكليات القمة وهي كليات الذكاء الاصطناعي وكل ما يخص التكنولوجيا .

متطلبات سوق العمل لجامعات والمعاهد المصرية كليات الهندسة جامعة عين شمس

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