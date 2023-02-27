مركز الدراسات البردية والنقوش الدولي العاشر عبين شمس يواصل مؤتمره الدولى العاشر

يواصل مركز الدراسات البردية والنقوش التابع لكلية الآثار جامعة عين شمس مؤتمره الدولى العاشر تحت عنوان "آثار وتراث مدنوقرى مصر العليا"، والذي سوف ينتهي الثلاثاء الموافق 28 من شهر فبراير 2023 فى مبنى IHUB .

وانطلقت أمس فعاليات مؤتمر مركز الدراسات البردية والنقوش الدولي العاشر بجامعة عين شمس بعنوان "آثار وتراث مدن وقرى مصر

وقالت الدكتورة غادة فاروق نائب، رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن تخصصها في مجال التخطيط العمراني مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالآثار، لأن التراث يشمل المعمار، الحرف فالتراث هو ذاكرة المدن، ويشمل المباني، الحرف والثقافات ويشكل جزء هام من الهوية المصرية، كما يعبر عن تكوين المجتمع ونشأته.

أشارت إلى أن مصر غنية بتنوع التراث ، حيث تتميز النوبة بتراث مختلف عن الواحات، وكذلك تراث مدن الصعيد، بشكل متناغم فريد من الصعب ان تجده في اي مكان آخر، مشيدة باختيار عنوان المؤتمر واهميته.

وشددت علي أهمية تعظيم الاستفادة من الاثار وتسويقها بشكل جيد وخاصة بالصعيد المليء بالآثار، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من التراث والآثار.

كما رحب الدكتور حسام طنطاوي بالحضور في جامعة عين شمس التي تعد من أعرق الجامعات المصرية وأكثرها أهمية على ساحة المؤسسات الاكاديمية، لافتا إلى أن كلية الآثار أصبحت في فترة وجيزة قبلة لكل المعنيين والدارسين والباحثين في مجالات علوم الآثار المختلفة.