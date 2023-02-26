أخبار التعليم |حقوق عين شمس تعلن تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا بشأن الالتماسات.. البحث العلمي توضح تفاصيل تقديم مقترحات بحثية جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية .

حقوق عين شمس تعلن تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا بشأن الالتماسات

أكد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس أنه سوف يتم فتح باب الالتماسات إلكترونيا من نتيجة الامتحانات التحريرية والشفوية لدبلومات الدراسات العليا دوري مايو وأكتوبر لعام 2022 بغرض فقط الاستفادة من تطبيق قواعد الرأفة.

.اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي العاشر لمركز الدراسات البردية والنقوش بآثار عين شمس

ينظم مركز الدراسات البردية والنقوش التابع لكلية الآثار جامعة عين شمس مؤتمره الدولى العاشر تحت عنوان "آثار وتراث مدنوقرى مصر العليا"، الذى سوف يقام فى الفترة من 26 الى 28 من شهر فبراير 2023 فى مبنى IHUB، الدعوة عامة للحضورلجميع المهتمين والباحثين، ورسم الحضور شامل الإفادة 300 جنيه.

كلية إعلام جامعة القاهرة تنظم مسابقة العباقرة … تفاصيل

أعلنت الادارة العامة لرعاية شباب كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن تفاصيل مسابقة عباقرة إعلام للفصل الدراسى الثانى، موضحة أنه تحديد عدد 60 سؤالا فى المجالات المختلفة للاجابة عليها .



مستمر حتى 10 مارس.. البحث العلمي توضح تفاصيل تقديم مقترحات بحثية جديدة



أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار بروتوكول التعاون العلمى والتكنولوجى بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية للأعوام 2023- 2025، بتاريخ 10/3/2022 عن بدء تلقي مقترحات بحثية في ضوء البروتكول الموقع .