اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي العاشر لمركز الدراسات البردية بآثار عين شمس

ينظم مركز الدراسات البردية والنقوش التابع لكلية الآثار جامعة عين شمس مؤتمره الدولى العاشر تحت عنوان "آثار وتراث مدنوقرى مصر العليا"، الذى سوف يقام فى الفترة من 26 الى 28 من شهر فبراير 2023 فى مبنى IHUB، الدعوة عامة للحضورلجميع المهتمين والباحثين، ورسم الحضور شامل الإفادة 300 جنيه.

ويتم دفع رسوم الحضور على الحساب البنكى للمركز فى البنك المركزى من أى فرع من فروع بنك مصر على:

رقم الحساب:

9/450/80778/6

IBAN Code :EG640001000100000009450807786

SWIFT Code :CBEGECXXXX

أو الدفع عن طريق خدمة فورى على https://ums.asu.edu.eg واختيار خدمات الكليات

يرجى الاحتفاظ بالايصال والتسجيل عبر :

https://forms.gle/C7KUaEA49NFcYs9J6

وأجرى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ويارة تفقدية لموقع العمل بقصر الزعفران الجاري أعمال ترميمه والتى تنفذها شركة المقاولون العرب.

تأتى الزيارة عقب الانتهاء من أعمال المتحف التعليمي ببدروم قصر الزعفران (أعمال التشطيبات والإلكتروميكانيك).



كما شملت الزيارة الوقوف على سير الأعمال الجارية التي تضم أعمال الترميم الدقيق للفراغات الأثرية بالدور الأرضي والأعمال الإلكتروميكانيكية للقصر لخدمة إعادة التوظيف، كذلك الأعمال المدنية والتشطيبات وأعمال الزراعة بالموقع العام.

وأثنى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس على الأعمال التي تم تنفيذها في الوقت المطلوب وبالجودة المطلوبة.