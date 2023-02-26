كلية إعلام جامعة القاهرة تنظم مسابقة العباقرة.. تفاصيل

أعلنت الإدارة العامة لرعاية شباب كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن تفاصيل مسابقة عباقرة إعلام للفصل الدراسي الثاني، موضحة أنه تم تحديد عدد 60 سؤالا فى المجالات المختلفة للإجابة عنها .
تعقد مسابقة إعلام القاهرة يوم 28 فبراير الجارى من الساعة 12 حتى 1 مساءً، حيث يتم توزيع الاسئلة على المشتركين للاجابة عليها و تجميع الأعمال، ويتم تقييم الأسئلة واختيار 6 من الأعلى درجات.
شروط المسابقة و الجوائز
* يحصل المركز الأول على 900 جنية
* يحصل المركز الثانى على 600 جنية
* للمتسابقين من المرحلة الثانية 2 وسائل مساعدة
* عدم أحقية المتخلفين عن الحضور فى المواعيد المحددة بالاستمرار فى المسابقة
* التقديم من خلال إدارة رعاية الشباب