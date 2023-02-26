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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية إعلام جامعة القاهرة تنظم مسابقة العباقرة.. تفاصيل

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلنت الإدارة العامة لرعاية شباب كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن تفاصيل مسابقة عباقرة إعلام للفصل الدراسي الثاني، موضحة أنه تم تحديد عدد 60 سؤالا فى المجالات المختلفة للإجابة عنها . 
 

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تعقد مسابقة إعلام القاهرة يوم 28 فبراير الجارى من الساعة 12 حتى 1 مساءً، حيث يتم توزيع الاسئلة على المشتركين للاجابة عليها و تجميع الأعمال، ويتم تقييم الأسئلة واختيار 6 من الأعلى درجات.
شروط المسابقة و الجوائز 
* يحصل المركز الأول على 900 جنية
* يحصل المركز الثانى على 600 جنية
* للمتسابقين من المرحلة الثانية 2 وسائل مساعدة
* عدم أحقية المتخلفين عن الحضور فى المواعيد المحددة بالاستمرار فى المسابقة
* التقديم من خلال إدارة رعاية الشباب

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