أستاذ بـ«عين شمس»: مبادرة ازرع توفر معيشة أفضل للفلاحين.. وتحقق الاكتفاء الذاتي

قال الدكتور هشام الحريري، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس ، إن البدء في مبادرة «ازرع» يخدم صغار المزارعين، ويعد خطوة أولى نحو الاكفتاء الذاتي من المحاصيل.

وأوضح الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أن المبادرة تخدم صغار المزارعين الذين يمتلكون مساحات صغيرة من الأراضي، التي لا تتجاوز الفدان الواحد، وتوفير كل سبل الدعم لهم، بالإضافة إلى الإرشاد الزراعي.

وأضاف أن المباردة تهدف إلى تدريب المزارعين؛ من خلال متخصصين، بداية من تجهيز الأرض للزراعة وحتى الحصاد، وكذلك زراعة تقاوٍ مقاومة للظروف الجوية والمناخية، لافتا إلى أنها توفر استشارات لمعرفة الأصناف التي تواكب التحديات، سواء ارتفاع درجات الحرارة والمياه والملوحة، ويحصل الفلاح من خلالها على كل التوصيات والمواعيد المناسبة للزراعة.

وأوضح الدكتور هشام الحريري، أن كليات الزراعة لها دور كبير في توعية المرزاعين؛ من خلال تنظيم قوافل عديدة على مستوى محافظات مصر.

ونوه الحريري، بأن المبادرة تهدف إلى وتسهم في زراعة 150 ألف فدان إضافية من محصول القمح، من خلال التعامل مع 100 ألف مزارع صغير.

وأكد أن مبادرة ازرع، من أهم المبادرات التي قدمها التحالف الوطني؛ لأن قطاع الزراعة، من أكثر القطاعات أهمية؛ نظرا لارتباطه بالأمن الغذائي، ويعمل به 25% من الكتلة السكانية، كما أن 55% من السكان يقنطون بالريف.

ولفت الدكتور هشام الحريري، إلى أن المبادرة ستساعد على زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الخارجية، وستعمل كذلك على تحسين مستوى الدخل، ومستوى معيشة السكان الريفيين.

وتنفذ المبادرة، في 300 قرية، بـ 8 محافظات، موزعين ما بين 4 محافظات في الوجه البحري، و4 محافظات في الوجه القبلي، وتتميز بتقديم الدعم الفني لصغار المزارعين؛ من خلال مدارس حقلية ستنفذ بشكل دوري معهم.