أسنان عين شمس تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من البرنامج الاكلينيكي

احتفلت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج طب الأسنان الاكلينيكي والدفعة 21 من بكالوريوس طب وجراحة الاسنان.

وذغ بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،

الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد الكلية ، الدكتور وليد حسن نقيب اطباء اسنان القاهرة ورئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، الدكتور احمد مسعد المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان ، الدكتور كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور رامي ماهر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور اشرف ابو خلف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس واولياء الامور.

حيث هنأ الدكتور عبد الفتاح سعود الطلاب وذويهم بالتخرج، حيث تلقوا العلم في افضل كلية طب اسنان في مصر وجامعة عين شمس الوحيدة الحاصلة علي تصنيف ٥ نجوم بتقييم QS

كما نقل سيادته للطلاب الخريجين خبرة حياتيه عملية، موضحا ان الكليات العملية صعبة بطبيعتها ، الا انها تتميز بالتدريب علي الحياة العملية عن طريق التدريب خلال فترة الدراسة ، مشيرا ان القطاع الطبي خاصة يشهد تغيرا كل دقيقة، ومن هنا تأتي اهمية استمرار السعي وراء العلم والتدريب المستمر ، لمواكبة كافة متغيراته، فإذا توقف المرء عن طلب العلم فإن حياته العملية ستكون بطيئة او ستنتهي سريعا.



واضاف ان علي الطلاب بألا ينخدعوا بأي فكرة براقة جديدة غير مثبتة علميا وكذلك عدم اهمال الفكر القديم فإن المريض يستحق تلقي افضل خدمة ، فهو ليس في نطاق التجربة.

وفي ختام كلمته اشار ا. د عبد الفتاح سعود ان الشهرة والنجاح تأتيان عندما تنمي مهاراتك وتهتم بالمريض.

وفي كلمته وجه ا. د محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان الشكر للأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود علي كل الدعم للكلية خلال الفترة الماضية، وكذلك بمجهودات زملائنا من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

كما اوضح ان يوم التخرج هو بداية مرحلة لها الكثير من التحديات من اهمها مواصلة التدريب والتعلم.

واضاف ان كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس تخضع لمقاييس شديدة للتقييم، موضحا ان هناك الكثير من المتغيرات في التعليم فأصبح هناك معايير دولية، التعليم الإلكتروني والارشاد الاكاديمي والنفسي، القياس والتقويم، حيث تهتم كثيرا بتأسيس الطلاب واعداد

كوادر قادرة علي استكمال المسيرة.

واكد ا. د كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس هي منارة تعليم لطب الأسنان في مصر والوطن العربي والعالم، حيث تضم طلابا من 50 جنسية.



مشيرا ان الطريق مازال طويلا فاليوم هو بداية الحياة العملية والبحث العلمي، حيث نجني جميعا ثمرة هذه الفترة.

واكد ا. د وليد حسن نقيب اطباء اسنان القاهرة ورئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة ان خريج كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس في مستوي علمي واخلاقي متميز بالفعل.

واوضح الدكتور احمد مسعد المتحدث بأسم النقابة العامة لأطباء الأسنان ان كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس بالرغم من حداثة عمرها الا انها كيان ولد كبيرا من اول لحظة، مشيرا انه لابد من العمل في شكل جماعي وتشكيل فرق عمل نظرا لتعدد التخصثات حاليا وكذلك عدم الاهتمام بالجانب الديني والصحي ومساعدة الاخرين.

كما شهد الحفل تكريم الطلاب الفائزين بمسابقات علمية، ثقافية ورياضية محلية ودولية.

تخريج الدفعة الثالثة من برنامج طب الأسنان الاكلينيكي

تخريج الدفعة الثالثة من برنامج طب الأسنان الاكلينيكي

تخريج الدفعة الثالثة من برنامج طب الأسنان الاكلينيكي