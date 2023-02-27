الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية.. انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لطب عين شمس

افتتح الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والأربعين لكلية الطب جامعة عين شمس ، بعنوان " كيف سيغير الذكاء الاصطناعي وجه الرعاية الصحية".

وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ، واللواء بهاء الدين زيدان ، رئيس هيئة الشراء الموحد ، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتور أيمن صالح ، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث كان في استقبالهم الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس المؤتمر .

كذلك شهد افتتاح المؤتمر البروفيسور Christopher Ellison ، رئيس كلية الجراحين الأمريكية American college of surgeons President of ، و وكلاء كلية الطب ومديرى المستشفيات الجامعية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والمختصين .

يأتى المؤتمر الذي يقام فى الفترة من ٢٥ فبراير - ٣ مارس ٢٠٢٣ بالتزامن مع احتفال كلية الطب باليوبيل الماسى ، ومرور ٧٥ عام على إنشائها.

وفى كلمته رحب الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس بالضيوف مقدماً الشكر لكل من ساهم فى تقدم الجامعة، ولكافة القائمين على المؤتمر والمشاركين .

وأثنى على اختيار عنوان المؤتمر "الذكاء الاصطناعى" والذى أصبح يتداخل حالياً فى كافة المجالات ، مؤكداً على أنه لن يغنى عن الطبيب ولكنه سيمثل عاملاً مساعداً له فى التشخيص والعلاج والإدارة وغيرها .

وأضاف أن أجندة المؤتمر ثرية و متنوعة ، معربًا عن سعادته بمشاركته فى مؤتمر الكلية ، ومشجعًا كافة الأقسام على دمج مؤتمرها فى أسبوع طب عين شمس العلمى.

كما تحدث عن جامعة عين شمس الأهلية والتى ستتضمن حزمة من البرامج الجديدة الجاذبة القائمة على تداخل التخصصات ، كذلك تحدث عن مدينة عين شمس الطبية والتى من المقرر الإنتهاء منها بحلول عام 2024 وأنها مشروع طبى متكامل سيمثل إضافة للمنظومة الصحية بمصر.

وفى كلمته أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ووزير الصحة الأسبق أن كلية الطب جامعة عين شمس تعد واحدة من أفضل كليات الطب على مستوى العالم ، وعلى جميع منتسبى الكلية الشعور بالفخر بالانتماء إليها .

وأشاد بأداء الدكتور محمود المتينى المتميز خلال فترة رئاسته للجامعة ، والذى أحدث طفرة كبيرة على مستوى الجامعة ككل ، كذلك أشاد بالدور الذى لعبته مستشفيات الجامعة خلال جائحة كورونا.

وفى ختام كلمته، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين على إيمانه بالذكاء البشرى ، فهو القادر على تحسين أداء الذكاء الاصطناعى.

وأوضح الدكتور على الأنور ، عميد كلية الطب ورئيس المؤتمر ، أن المؤتمر يشهد مشاركة كافة أقسام الكلية بالإضافة إلى كليات من القطاع الطبي بالجامعة.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعى أحدث ثورة كبيرة فى مجال التشخيص والعلاج الطبي ، إلى جانب استفادة المستشفيات منه فى تقليل الأخطاء البشرية وتحسين الكفاءة وجودة العملية الصحية، مع دوره فى التعليم الطبي عن طريق توفير خبرات تعليمية مخصصة للطلاب ، وتمكينهم من اكتساب المهارات والتفكير السليم من خلال المحاكاة ، كما يمكن الأساتذة من تقييم وتحسين أداء الطلاب ، مؤكدا على حرص قيادات كلية الطب على دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى مناهج الكلية لإعداد الجيل القادم من المتخصصين فى الرعاية الصحية للعصر الرقمى.

وأوضحت الدكتورة هالة سويد ، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس المؤتمر ، أن كلية الطب جامعة عين شمس لها باع طويل فى مجال الذكاء الاصطناعي بدأ قبل جائحة كورونا.

وألقت الضوء على جهود كلية الطب فى هذا الصدد ، لافتة إلى أن مستشفى عين شمس الافتراضى تم انشائها منذ عام 2016 ، وهناك منصات أخرى أثناء جائحة كورونا قدمت الخدمة الطبية لما يقرب من 30 ألف مريض مثل ( اكسيرا).

وأضافت أن مستشفى عين شمس الافتراضى هى ممثل مصر فى منظمة الصحة العالمية لوضع أخلاقيات إستخدام التكنولوجيا فى الخدمة الصحية ، مشيرة إلى أن أحدث خطوات جامعة عين شمس فى مجال الذكاء الاصطناعى هو إنشاء مركز التميز الذكاء الاصطناعى فى القطاع الصحى والذى يتضمن كل الكليات القطاع الصحى بالتعاون مع كليات ( الحاسبات والهندسة والعلوم ).

وأكد الدكتور محى البنا أستاذ الجراحة العامة ومقرر المؤتمر، أن مؤتمر هذا العام غير اعتيادى ، حيث يتميز بمشاركة 33 قسم من أقسام الكلية ،ومركز أبحاث طب عين شمس ( مصرى ) ، Egypt Chapter of ACS ، إلى جانب تضمنه جلسة برئاسة أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعة ، وأخرى للأستاذ الدكتور على الأنور عميد كلية الطب وأيضا جلسة للمدير التنفيذى للمستشفيات أ.د. طارق يوسف.

وأضاف أن ما يميز مؤتمر هذا العام أيضاً أنه يأتى مواكباً للاحتفال بمرور 75 عام على إنشاء كلية الطب جامعة عين شمس و حصول مستشفيات الجامعة على الترتيب رقم 45، بين أفضل 100 مستشفى حول العالم وفقًا لتصنيف Brand Finance AMCs الأمريكي والمركز الأول على مستوى المستشفيات المصرية.

وخلال الجلسة الافتتاحية قام البروفيسور Prof .Christopher Ellison رئيس كلية الجراحين الأمريكية بتقديم جائزة

Egypt chapter of ACS outstanding Achievement Award

إلى الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والدكتور أسامة منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث ، كما قدم رئيس كلية الجراحين الأمريكية جائزة Outstanding Achievement Award للدكتور على الأنور عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات و الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس.

يذكر أن المؤتمر شهد عرض فيلم قصير يتضمن مراحل تطور المؤتمر منذ بدايته ، وعقب الجلسة الافتتاحية تم عقد مؤتمر صحفى بمشاركة رئيس الجامعة وعميد كلية الطب ونائب رئيس المؤتمر ومقرر المؤتمر ، وقاموا خلاله بالرد على كافة الاستفسارات.