الوفد: تسليم قافلة مساعدات الحزب لضحايا زلزال سوريا إلى الهلال الأحمر غدا|صور

أعلن حزب الوفد عن تسليم قافلة مساعدات إلى ضحايا الزلزال من الأشقاء السوريين غدا الساعة الثانية ظهرا.

يشهد انطلاق القافلة وتسليمها للهلال الأحمر من داخل مقر الوفد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب، حيث تأتي هذه القافلة تنفيذا لمبادرة رئيس الوفد بإرسال مساعدات إنسانية إلي الأشقاء السوريين من ضحايا الزلزال.



وتقوم بالتنسيق للمبادرة النائبة الوفدية ماجدة النويشي، وتقوم اللجنة المكلفة من قبل رئيس الحزب بالإعداد والتجهيز للقافلة والمكونة من شيرين ربيع رئيس لجنة المرأة بالجيزة عضو الهيئة العليا السابق و كريمة القاضي نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية وصلاح توفيق مدير مكتب رئيس الحزب وفاطمة فتحي مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الجريدة وأحمد عزت المدير الإداري للحزب وأيمن محمد مدير عام حسابات الحزب وأسماء شعلان المدير بمكتب رئيس الحزب بمشاركة ناهد البستاني رئيس لجنة الزيتون.



وتجري الآن أعمال التجهيز والإعداد للقافلة تمهيدا لانطلاقها غدا وتسليمها للهلال الأحمر.