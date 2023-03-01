مجموعة من الشباب.. عادل الفار يكشف سبب توقفه عن العمل منذ سنتين

كشف الفنان عادل الفار، تفاصيل توقفه عن العمل الفني في مجال المونولوج، مشيرا إلى أن هذا النوع من الفن الذي يقدمه من أعرق الفنون.



وأضاف عادل الفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيل الجديد مهتم بالمهرجانات فقط، ولا يهتم بالأغاني القديمة ، والمونولوج.

وتابع الفنان عادل الفار، أنه توقفت عن العمل في الأفراح والحفلات منذ سنتين، بعد التعرض لموقف غير مقبول في إحدى الأفراح.

إحدى الأفراح



وأكمل الفنان عادل الفار، أن كنت أقدم فن المونولوج في إحدى الأفراح، ومجموعة من الشباب في الفرح لم يقبلوا وجودي، ولا ما أقدمه، ويريدون الرقص فقط.



وأشار الفنان عادل الفار، إلى أن هذا الأمر جعلني أتوقف عن الظهور في الأفراح تماما.