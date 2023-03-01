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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد المنعم سعيد: المشروع الوطني المصري يستهدف مد زراعة الدلتا إلى سيناء

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

قال  الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن المشاريع الوطنية للدولة تبدأ بعد حدوث اخفاق تاريخي، وهذا واضح في مشاريع الوطنية لألمانيا والصين واليابان، حيث تعرضت هذه الدولة لهزيمة قاسية في الحرب العالمية الثانية، ونجحت من خلال وضع مشروع وطني في التحول لدول متقدمة صناعيًا واقتصاديًا. 


وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن الحرب الكورية حدثت بعد التجربة اليابانية بعد 10 سنوات من الانتعاش الاقتصادي، وهذا فرض الكثير من التحديات على اليابان بسبب المخاطر، مضيفًا أن التجارب الكبيرة في العالم مرت بالكثير من المنعطفات، بعض هذه المنعطفات داخلية، بسبب عدم التوافق حول المشروع الوطني داخليا، أو عدم مواكبة الظروف الخارجية للمشروع الوطني. 

المشروع الوطني المصري يستهدف مد زراعة الدلتا إلى سيناء


وأضاف أن المشروع الوطني المصري يواجه منعطفًا خارجيًا بسبب الحرب العالمية التي أحدثت أزمة عالمية، وأثرت على الأسعار، مشيرًا إلى أن المشروع الوطني المصري يستهدف مد زراعة الدلتا إلى سيناء، وفي هذا الاطار قامت الدولة بإعداد بنية أساسية كبيرة في سيناء سواء طرق أو محطات طاقة أو بنية أساسية قوية. 

 ولفت إلى أن هناك ما يقرب من 2 مليار من البشر في البشر خرجوا تمامًا من الفقر إلى الستر، والكتلة الكبيرة من هؤلاء الفقراء في الصين والهند، وهذا الأمر لم يكن سهلا، ولكنه واجه الكثير من التحديات، مضيفًا أن مصر مطالبة بتجديد الخطاب الديني والخطاب الفكري، لكي يكون أكثر رحابة خلال الفترة المقبلة. 

وشدد على ضرورة استكمال المشروع الوطني المصري، واستكمال تعمير سيناء، مضيفًا أن  هناك ضرورة لإصلاح النظام الإداري للدولة الذي لا يتماشى مع الانطلاق المطلوبة للمشروع الوطني، متابعًا: "الجهاز الإداري للدولة مليء بالعجب".

 

عبد المنعم سعيد المشاريع الوطنية المشاريع الحرب العالمية

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