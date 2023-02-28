مفيش كوميدي.. الفنان أحمد فهمي يكشف عن دوره في مسلسل سره باتع

كشف الفنان أحمد فهمي تفاصيل مسلسله الذي يعرض في موسم رمضان 2023 " سره باتع "، مشيرا إلى أنه يخلو من النكهة الكوميدية، قائلاً : مع خالد يوسف مافيش كوميدي وهو مسلسل حافل بالنجوم حيث يضم نحو 60 نجماً رئيسياً ونحو 600 آخرين في أدوار فرعية وثانوية.



وتابع أحمد فهمي، في مداخلة هاتفية، خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ، أن العمل يمثل رؤية فنية مختلفة حيث يتناول عصرين مختلفين وهما عصر قديم والحديث ويسيران بالتوازي سوياً وأن همزة الوصل بينهما هو والفنان أحمد السعدني.



وأوضح أنه مشروع كبير جداً وصعب جداً ويتطلب جهدا كبيرا وحجم إنتاجه ضخم خاصة أنه يتناول عصرين زمنين حيث تحكي الحكاية على التوازي معتمدة رواية يوسف غدريس " سره باتع "قائلاً : فكرة الزمنين المختلفين مرهق جداً للمخرج ولكافة الفنانين عدد الممثلين كبير في كل مشهد ولما سمعته في الأول منه.



وعن قبوله للدور رغم حجم البطولة الجماعية، قال: " أغراني للدور ومش و مش فكرة البطل هي سبب قبولي، خاصة أنا دوري رئيسي لكن عندما قابلت خالد يوسف وحكالي الحدوتة حسيت أنها فرصة كبيرة وجديدة لازم أجربها خاصة أن خالد يوسف مخرج كبير وهي قصة مختلفة وهو مدرسة إخراجية مختلفة".