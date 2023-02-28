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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملائكة فلاديمير.. تعرف على نخبة من الحارسات الشخصيات المدربين لحماية أصدقاء بوتين|شاهد

تعرف علي نخبة من
تعرف علي نخبة من الحارسات الشخصيات مدربين لحماية أصدقاء بوتي

أطلق على مجموعة من الحارسات الشخصيات المكلفين بحماية أصدقاء الزعيم الروسي، فلاديمير بوتين، لقب “ملائكة فلاد”، بعدما تدربن على القتال الأساسي وإطلاق النار في جامعة القوات الخاصة الروسية.

كانت المتدربات يرتدين الملاس العسكرية في حفل افتتاح دورة تدريبية للحارسات الشخصيات في الشيشان، روسيا.

ويتم استخدام الدورة التدريبية المكثفة لوضع النساء في خطواتهن قبل أن يتم تكليفهن بحماية النخبة الروسية، ومعظمهم من أصدقاء بوتين الشخصيين.

 

وتمت مشاركة الصور للمجموعة في ميدان رماية، بالإضافة إلى إجراء تدريبات عملية مكثفة.

وتُظهر الصور، مجموعة النساء التي خضعت لتدريبات صارمة بما في ذلك ما يبدو أنه تدريب على الدفاع عن النفس وفنون الدفاع عن النفس، وإلقاء اللكمات وأداء الأدوار لإدخال شخص إلى السيارة والخروج منها أثناء تعرضه للهجوم.

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