لحظات مرعبة.. خناقة في جيم بين 4 شباب تتسبب في كارثة ببريطانيا

وصلت الشرطة إلى صالة ألعاب رياضية في ميرسيسايد البريطانية بعد اندلاع مشاجرة بالأيدي بين أربعة رجال تسببت في إصابة شاب في العشرينيات من عمره بجراح بالغة احتاج إلى علاج في المستشفى لإصابة في الرأس.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أظهرت لقطات تصويرية من كاميرات مراقبة اندلاع المشاجرة حيث تجمع أربعة شباب حول الأوزان وآلات ركوب الدراجات قبل أن يبدأوا في توجيه اللكمات لبعضهم البعض.

واستمر الشجار بينما تابع لاعبو اللياقة البدنية الآخرون تدريبهم، وكان يمكن سماع صراخ من قبل مختلف الناس.

لكن الشجار انتهى في النهاية على يد سيدة طلبت منهم التوقف داخل صالة الألعاب الرياضية ، وصرخت: «توقفوا» في وجه الرجال.

وتعرض أحد الشباب، الذي يُعتقد أنه في العشرينيات من عمره ، لإصابة في الرأس في المشاجرة وتم إرساله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال متحدث باسم شرطة ميرسيسايد عن الحادث: «يمكننا أن نؤكد أن الضباط كانوا في إنتري عقب حادث وقع في وقت سابق أمس الثلاثاء ، 28 فبراير.

“وفي حوالي الساعة 10.25 صباحًا ، تم استدعاء الضباط إلى Everlast Gym على طريق Ormskirk للإبلاغ عن شجار بين الرجال في الموقع. ثم انتقل رجل في العشرينيات من عمره إلى المستشفى بسبب إصابة في الرأس”.

وحظيت اللقطات أيضًا باهتمام على موقع تويتر بعد نشرها في وقت سابق، حيث حصدت ما يقرب من 50 ألف مشاهدة في وقت كتابة هذا الخبر.