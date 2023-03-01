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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل وقيمة العضوية في نادي الصيد

صدى البلد

أكد عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، ورئيس نادي الصيد، أن سعر العضوية في نادي الصيد 600 ألف جنيه وتزيد نحو 70 ألف جنيه بسبب الضريبة، مشيرًا إلى أن النادي لا يحقق أرباح، ولديه إمكانيات أكثر من الوزارة والاتحادات.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك منافسين كثيرين مثل الأهلي والجزيرة ووادي دجلة.

ولفت رئيس نادي الصيد، إلى أن عضوية نادي الصيد لكل الفروع القطامية وأكتوبر والدقي، باستثناء القطامية، تكون العضوية لهذا الفرع فقط، مشيرا إلى أن النادي خرج منه ناشئين مثل حازم إمام أحمد عبد الله، هشام حنفي، تامر النحاس.

واستطرد عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، أن النادي يفضل الناشئين في لاعبي كرة القدم، والنادي متميز في الألعاب القتالية ولعبة الرماية تاريخية في النادي، وهناك لاعبين متميزين في سلاح الشيش والجمباز والتايكوندو.

واستطرد أن نادي الصيد اجتماعي وأبناء النادي يمارسون الرياضة ويتم دعمهم، بالتعاون مع الأهالي، مضيفا أن النادي به لاعبين على أعلى مستوى.


وأكد عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، أنه يتم العمل على وجود أبطال في النادي حتى يكون هناك رعاة، مشيرا لوجود أبطال بالفعل في لعبة التايكوندو.

واستطرد أن المصدر الرئيسي لإيرادات النادي هي الاشتراكات، مشيرا إلى أن فرع القطامية حقق 4 آلاف عضوية اشتراك وغطوا تكلفة الإنشاء.

وزير البترول أحمد موسى الجزيرة نادى الصيد التايكوندو وادي دجلة البترول

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