دراسة: أعراض حمى القش تزيد بين سكان المدن.. لهذا السبب

قد يزيد الإصابة بحمي القش في فصل الربيع.. وقد توصلت دراسة أجراها باحثون من جامعة مانشستر، إلى الأشخاص الأكثر إصابة بـ حمي القش ليسوا من يولدون في المناطق الريفية، ولكن سكان المدينة.



أعراض حمى القش تزيد بين سكان المدن لهذا السبب



وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أنك لست بحاجة إلى أن تكون محاطًا بالعشب لمواجهة حمى القش ، حيث يعاني سكان المدينة من أعراض أسوأ.









وقام الباحثون بتتبع تحليل 35.000 تقرير عن الاعراض الرئيسية لحمى القش على مدى خمس سنوات من قبل 700 شخص، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وسجَّل المشاركون عدد المرات التي عانوا فيها من سيلان الأنف وألم في العينين وصعوبة في التنفس على أحد التطبيقات ، جنبًا إلى جنب مع المكان الذي عاشوا فيه.

أعراض حمى القش تزيد بين سكان المدن لهذا السبب



ووجد الباحثون أن هذه أعراض حمى القش الثلاثة كانت أكثر حدوثا في المناطق الحضرية أكثر منها في المناطق الريفية، وقالت مؤلفة الدراسة البروفيسور شينا كروكشانك إن “زيادة التلوث في المناطق الحضرية قد تكون السبب”.