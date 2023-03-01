رانيا محمود يأسين تهنئ ابنها بمناسبة أول عمل تأليف له

هنأت الفنانة رانيا محمود ياسين ابنها بمناسبة أول عمل كتأليف وسيناريو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشاركت رانيا ياسين البوستر التشويقي للمسلسل"حجر إيجابي".

وعلقت الفنانة:"الف مبروووووك يا حبيبي ربنا يوفقك اول عمل لعمر ابني كمؤلف وسيناريو وحوار الف مبرووك يا قلبي يارب يفرح قلبي بيك دايما يا حبيبي ربنا يحميك ويوفقك ويبارك فيك يارب".

وعلي صعيد أخر،كانت رانيا محمود ياسين، قالت إنه من المفارقات في يوم وفاة والدها الفنان محمود ياسين، أن تصوير فيلم “الرصاصة لا تزال في جيبي”، بدأ يوم 14 أكتوبر، وهو نفس تاريخ يوم وفاته أيضا.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية بقناة "النهار": "والدي كان يحب فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي وكان يعتز به، ودائمًا ما يتكلم عنه بفخر واعتزاز".

وأضافت: “محمود ياسين كان عنده كاريزما وحضور وأداء تمثيلي، وكان يتفانى في تقديم الشخصيات، وكان يريد تقديم كل ما هو جديد للجمهور في كل ذكرى لنصر 6 أكتوبر”.