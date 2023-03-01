مقتل 16 وإصابة 85 آخرين.. تفاصيل مروعة حول حادث صدام قطاري اليونان

أعلنت فرق الإطفاء اليونانية مقتل 16 شخصًا على الأقل في حادث تصادم قطارين في وسط البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن السلطات قولها، إن ما لا يقل عن 16 شخصًا لقوا مصرعهم، وأصيب 85 آخرون في اصطدام قطارين بالقرب من مدينة لاريسا في اليونان في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.

وتصاعد الدخان من عربات القطارات المنهارة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء بعد اشتعال النيران فيها عقب التصادم.

وأوضح ضابط إطفاء أن الحريق قد تم إخماده الآن ولكن عملية الإنقاذ جارية.

وذكرت فرق الإطفاء أن 17 عربة إطفاء تشارك في جهود إخماد النيران.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، كشف كونستانتينوس أجوراستوس حاكم منطقة ثيساليا تفاصيل الحادث لوسائل الإعلام المحلية، قائلًا إن قطار ركاب كان مسافرًا من أثينا إلى مدينة سالونيك الشمالية وقطار بضائع من سالونيك إلى لاريسا اصطدما بشكل مباشر خارج المدينة الواقعة في وسط اليونان.

وأضاف أجوراستوس "كان الاصطدام قويا جدا"، لافتًا أن العربات الأربع الأولى خرجت عن مسارها، بينما دُمِرت العربات الأولى والثانية بالكامل تقريبًا.

ولفت إلى أنه تم إجلاء نحو 250 راكبا بسلام إلى ثيسالونيكي في حافلات.

من جانبه، وصف راكب يدعى أنجيلوس تسياموراس الحادث قائلًا: "كان الأمر أشبه بزلزال".