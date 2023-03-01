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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالتايجر.. لاميتا فرنجية تشارك صورًا جديدة عبر إنستجرام

لاميتا فرنجيه
لاميتا فرنجيه

شاركت الفنانة لاميتا فرنجيه متابعيها صورا جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهرت لاميتا في الصور بإطلالة شتوية متميزة مرتدية فستان باللون التيجر

حرصت الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث إطلالة لها.


وبدت لاميتا بفستان قصير ومكشوف من ناحية الصدر باللون الأسود، أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق، ووضعت مكياجًا جريئًا، واعتمدت أحمر شفاه باللون الأحمر الفاقع؛ ليتناغم مع لون فستانها، وتظهر أكثر أنوثتها وجاذبية.


من هي لاميتا فرنجية؟ 

 

لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منها مسلسل عصر الحريم، شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة، والفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

 

أحدث أعمال لاميتا فرنجية

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