عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تعادل الداخلية.. شوبير يوجه رسالة تحذيرية لمجلس الأهلي

شوبير
شوبير

وجه الإعلامي أحمد شوبير ، رسالة تحذيرية إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشأن اتخاذ قرار عاصف ضد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء.

وقال شوبير ، في تصريحات إذاعية: "أحذر مجلس الأهلي من اتخاذ قرارات نارية تهز صورة مارسيل كولر أمام لاعبي النادي الأهلي في الفترة المقبلة".

وأضاف شوبير: "رسالتي لمجلس الأهلي عايز تخصم للاعبين أو كولر اخصم ولكن احذر من الإعلان عن العقوبات ضد المدرب في وسائل الإعلام بسبب صورة المدرب أمام لاعبيه".

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل أمام الداخلية، بهدف لكل فريق في لقاء أقيم بين الفريقين أمس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

الفراخ تتراجع من جديد|هبوط مفاجئ الآن.. والبانيه يفقد 50 جنيهًا دفعة واحدة

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

اجتماع عاجل مع الخطيب.. «متعب» يفتح النار على مسئول بارز في الأهلي

لقطة موسيماني.. تحذير شديد اللهجة من شوبير لمجلس إدارة الأهلي بشان كولر

أخبار الرياضة| اجتماع عاجل لمتعب مع الخطيب.. وانفراجة في غرامة كهربا للزمالك.. وتعليق مثير لمدرب الأبيض قبل مواجهة الأهلي

تفاصيل مشادة الشناوي مع رامي ربيعة بعد تعادل الأهلي أمام الداخلية

حبيته.. قاصر العمرانية تكشف تفاصيل علاقتها المحرمة مع سائق التوك توك

ترشيحاتنا

حقيقة إجراء امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة

كيلو الفراخ بـ 60 جنيهًا.. بيان عاجل من شعبة الدواجن بخصوص الأسعار

شوارع.. تعليق ناري من شوبير على تعثر الأهلي أمام الداخلية

أبرزها حظر التداول الحي.. شعبة الدواجن تقترح 3 حلول لضبط أسعار الفراخ

كواليس رفض النادي الأهلي رحيل محمد مجدي قفشة للدوري السعودي

تنبؤهات بزلازل في مصر وبركان بالبحر المتوسط .. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس .. أصوات البطن تشير للإصابة بأمراض عديدة

مع شروق الشمس.. رجل ينهي حياة مشرد بطريقة مأساوية في أمريكا

في ذكراها.. قصة الناجي الوحيد من مذبحة القلعة بسبب عشقه لزوجته

عايز كل الناس تاكل| تاجر يبيع الفرخة الحشو بـ25 جنيها في الشرقية.. فيديو

فيديو

بعد تقدمه بالاستئناف.. حالة سعد لمجرد النفسية ورسالته القوية من داخل السجن

مقلب في أحمد حلمي.. شريف منير يتحدث عن كواليس فيلم "سهر الليالي"

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

حقيقة ثوران بركان في البحر المتوسط| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ