بعد تعادل الداخلية.. شوبير يوجه رسالة تحذيرية لمجلس الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير ، رسالة تحذيرية إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشأن اتخاذ قرار عاصف ضد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء.

وقال شوبير ، في تصريحات إذاعية: "أحذر مجلس الأهلي من اتخاذ قرارات نارية تهز صورة مارسيل كولر أمام لاعبي النادي الأهلي في الفترة المقبلة".

وأضاف شوبير: "رسالتي لمجلس الأهلي عايز تخصم للاعبين أو كولر اخصم ولكن احذر من الإعلان عن العقوبات ضد المدرب في وسائل الإعلام بسبب صورة المدرب أمام لاعبيه".

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل أمام الداخلية، بهدف لكل فريق في لقاء أقيم بين الفريقين أمس في بطولة الدوري المصري الممتاز.