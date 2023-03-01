كواليس رفض النادي الأهلي رحيل محمد مجدي قفشة للدوري السعودي

كشف حازم فتوح وكيل اللاعبين عن كواليس رغبة الباطن السعودي في التعاقد مع محمد مجدي قفشة ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال حازم فتوح ، في تصريحات تلفزيونية: " كان هناك عرضا من نادي الباطن السعودي لضم قفشة في يناير وفوضت من قبل النادي لتقديم عرض للأهلي لاستعارة اللاعب ".

وأضاف حازم فتوح أن النادي الأهلي فضل استمرار محمد مجدي قفشة داخل صفوف الفريق خاصة عقب إبلاغ الفريق بالمشاركة في كأس العالم للأندية ".

وتابع:" مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية كانت عامل رئيسي في رفض النادي الأهلي رحيل محمد مجدي قفشة من أجل تدعيم صفوف الفريق ".