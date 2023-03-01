استعدادًا لشهر رمضان.. الأوقاف تطلق دورات فقه الصيام بالمديريات السبت المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق فعاليات دورات اليوم الواحد في (فقه الصيام) لأئمة أوقاف المديريات الإقليمية، والتي تستمر في الفترة من 4/ 3/ 2023م حتى 14/ 3/ 2023م وذلك بالمديريات الإقليمية.

يأتي ذلك استمرارًا لخطة وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل المستمر، وفي إطار العمل على صقل الأئمة علميًّا ومعرفيًّا وبمناسبة الإعداد لشهر رمضان المبارك.

قافلة دعوية مشتركة

من ناحية أخرى تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة ( قنا – بندر قنا )، يوم الجمعة القادمة: :(11 شعبان 1444هـ)، الموافق (3/ 3/ 2023م ) وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" الاستجابة لله ورسوله – صلى الله عليه وسلم ".

وتنطلق القافلة على النحو التالي:



1. د/أحمد أبو الوفا محمد مدير الدعوة ناصر- شارع 26 يوليو- بندر قنا

2. الشيخ/ محمد حسن فارس واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الوحدة العربية - مدينة العمال- بندر قنا

3. الشيخ/ محمد حمدان عبد الظاهر إمام وخطيب جودي - شارع الجميلي- بندر قنا

4. الشيخ/ حسب الله بدري حساني واعظ بمجمع البحوث الإسلامية سيدي عمر - ميدان الشهيد عبد المنعم رياض- بندر قنا

5. الشيخ/عبد الله عوض أبو الحمد إمام وخطيب الأنصار - الشئون- بندر قنا

6. الشيخ/ عمر أبو الحمد محمد محمد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية أبو بكر الصديق -حوض 10- بندر قنا

7. الشيخ/عمر الطيب عبد الراضي إمام وخطيب أبو الحسن الشاذلي - الشئون- بندر قنا

8. الشيخ/ عبادي محمد عبادي عارف واعظ بمجمع البحوث الإسلامية النصر الأهلي - الشئون- بندر قنا

9. الشيخ/أحمد عبد الفتاح تايه إمام وخطيب بلبص - مدينة العمال- بندر قنا

10. الشيخ/ بدر عامر محمد محمود واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الشيخ عويضة - الشئون- بندر قنا