وظائف خالية.. البحر الأحمر تعلن عن حاجتها لمهندسين

أعلنت محافظة البحر الأحمر عن حاجتها إلي مهندسين استشاريين تخصص هندسة إنشائية ومهندسين نقابيين تخصص عمارة ومدني، وذلك بالمعايير والشروط الواردة بالمادة الثانية من قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 1 لسنة 2020.

وأوضحت المحافظة، فى بيان لها، أن العمل سيكون كلجان فنية للبت في طلبات التصالح على مخالفات البناء لـ 86 طلب تصالح بمدينة شلاتين.

وقالت إن الطلبات تقدم باسم سكرتير عام المحافظة، ويتم تسليمها إلى رئيس الوحدة المحلية لمدينة شلاتين أو السكرتير العام بالديوان العام للمحافظة، وترفق به جميع المستندات المطلوبة (صورة البطاقة -المؤهل - شهادات الخبرة - كارنيه النقابة).