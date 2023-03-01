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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وظائف خالية.. البحر الأحمر تعلن عن حاجتها لمهندسين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت محافظة البحر الأحمر عن حاجتها إلي  مهندسين استشاريين تخصص هندسة إنشائية ومهندسين نقابيين تخصص عمارة ومدني، وذلك بالمعايير والشروط الواردة بالمادة الثانية من قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 1 لسنة 2020.

وأوضحت المحافظة، فى بيان لها، أن العمل سيكون كلجان فنية للبت في طلبات التصالح على مخالفات البناء لـ 86 طلب تصالح بمدينة شلاتين.

وقالت إن الطلبات تقدم باسم سكرتير عام المحافظة، ويتم تسليمها إلى رئيس الوحدة المحلية لمدينة شلاتين أو السكرتير العام بالديوان العام للمحافظة، وترفق به جميع المستندات المطلوبة (صورة البطاقة -المؤهل - شهادات الخبرة - كارنيه النقابة).

البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر التصالح علي مخالفات البناء السكرتير العام طلبات التصالح

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