تنفيذ 78 ندوة توعية صحية بمدارس البحر الأحمر خلال فبراير

نظم فريق الإعلام والتثقيف الصحي بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، بإشراف الدكتورة رانيا صفوت، مدير إدارة الإعلام والثقافة الصحية، تنفيذ خطة التوعية التي استهدفت عددا من المدارس تزامنا مع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي لنشر الثقافة الصحية بين الطلاب بالمدارس.

وعقدت «78» ندوة منذ بدء الفصل الدراسي الثاني حتي نهاية فبراير 2023 تم فيها مناقشه مبادئ نمط الحياة السليم من التغذية السليمة وممارسة النشاط البدني ومكافحة الإدمان والتدخين والإنترنت والهواتف الذكية وتجنب سوء استخدام العقاقير الطبية وأبعاد المشكلة السكانية وترسيخ مفهوم الصحة الانجابية وأهمية تنظيم الأسرة كأساس لحياة سعيدة والتغيرات الفسيولوجية والسيكولوجية بفترة المراهقة.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، على ضرورة مواصلة العمل التثقيفي في سبيل إعداد جيل من الشباب المثقف الواع بالجوانب الصحية، وعلى قدر من الثقافة تعينه على الأعباء الحياتية بجميع دروبها ورفع الوعي الصحي لدى الأفراد والطلاب في مرحلة للتعليم الأساسي وإثرائهم بالمعلومات الطبية التي تزيد من استيعابهم للثقافة الصحيه وتقلل من وتيرة الامراض الصحية والسلوكية المنتشره وتعمل على تعديل سلوكهم بما يسهم في خلق جيل بناءا قادر على تحمل المسؤولية.