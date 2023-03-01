عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 78 ندوة توعية صحية بمدارس البحر الأحمر خلال فبراير

مدير االصحة فى البحر
مدير االصحة فى البحر الاحمر

نظم فريق الإعلام والتثقيف الصحي بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، بإشراف الدكتورة رانيا صفوت، مدير إدارة الإعلام والثقافة الصحية، تنفيذ خطة التوعية التي استهدفت عددا من المدارس تزامنا مع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي لنشر الثقافة الصحية بين الطلاب بالمدارس.

 وعقدت «78» ندوة منذ بدء الفصل الدراسي الثاني حتي نهاية فبراير 2023 تم فيها مناقشه مبادئ نمط الحياة السليم من التغذية السليمة وممارسة النشاط البدني ومكافحة الإدمان والتدخين والإنترنت والهواتف الذكية وتجنب سوء استخدام العقاقير الطبية وأبعاد المشكلة السكانية وترسيخ مفهوم الصحة الانجابية وأهمية تنظيم الأسرة كأساس لحياة سعيدة والتغيرات الفسيولوجية والسيكولوجية بفترة المراهقة.

 

وأكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، على ضرورة مواصلة العمل التثقيفي في سبيل إعداد جيل من الشباب المثقف الواع بالجوانب الصحية، وعلى قدر من الثقافة تعينه على الأعباء الحياتية بجميع دروبها ورفع الوعي الصحي لدى الأفراد والطلاب في مرحلة للتعليم الأساسي وإثرائهم بالمعلومات الطبية التي تزيد من استيعابهم للثقافة الصحيه وتقلل من وتيرة الامراض الصحية والسلوكية المنتشره وتعمل على تعديل سلوكهم بما يسهم في خلق جيل بناءا قادر على تحمل المسؤولية.

البحر الأحمر مدارس مكافحة الإدمان الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى.. البحوث الفلكية : ماتخافوش

400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

تغريدة جديدة لـ العالم الهولندي: زلزال قوي خلال أيام بهذه الدولة|تفاصيل مرعبة

الفراخ تتراجع من جديد|هبوط مفاجئ الآن.. والبانيه يفقد 50 جنيهًا دفعة واحدة

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

لقطة موسيماني.. تحذير شديد اللهجة من شوبير لمجلس إدارة الأهلي بشان كولر

اجتماع عاجل مع الخطيب.. عماد متعب يفتح النار على مسئول بارز في الأهلي

شوف مصلحتك.. مارسيل كولر يبلغ لاعب الأهلي بالرحيل

موضوعات متعلقة

مطار مرسى علم يستقبل 8 رحلات طيران دولية من ألمانيا والتشيك وإيطاليا اليوم

دورات تدريبية في مجالات التكنولوجيا لشباب الخريجين بالبحر الأحمر

توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائيّة على الأسر الأولى بالرعاية بحلايب وأبو رماد

إنارة شارع عماد الإسلام بمنطقة التليفزيون بالقصير

آداب الطريق وترشيد الاستهلاك.. محاضرات متنوعة بثقافة البحر الأحمر

تفعيل حملة تخفيض الأسعار وتجهيز شنطة رمضان للمواطنين برأس غارب

حملات نظافة مكثفة بشوارع وميادين الغردقة

منطقة البحر الأحمر الأزهرية تنظم تصفيات مسابقة الطالب المثالي على مستوى معاهدها

ترشيحاتنا

اليوم.. إقامة التدريبات الرسمية استعدادا للبطولة الأفريقية للرماية على الأطباق المروحية

الحكومة :زيادة الاعتمادات المالية لتنفيذ الحديقة المركزية بشرم الشيخ

تعديل قرار تأسيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية

روسيا تقصف خيرسون الأوكرانية 86 مرة خلال 24 ساعة

مجلس الوزراء يخصص أراضي بسوهاج وبني سويف للمنفعة العامة

في اليوم العالمي للحماية المدنية.. تكريم الضباط وأسر الشهداء والمصابين| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصيرها في أيدي هؤلاء.. هل ستعود حلا شيحة للتمثيل بعد خلعها الحجاب مجددا؟

تحذير عاجل من حقنة البرد .. اعرف أضرارها

مع شروق الشمس.. رجل ينهي حياة مشرد بطريقة مأساوية في أمريكا

في ذكراها.. قصة الناجي الوحيد من مذبحة القلعة بسبب عشقه لزوجته

فيديو

خلوا بالكم.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

مصيرها في أيدي هؤلاء.. هل ستعود حلا شيحة للتمثيل بعد خلعها الحجاب مجددا؟

بعد تقدمه بالاستئناف.. حالة سعد لمجرد النفسية ورسالته القوية من داخل السجن

مقلب في أحمد حلمي.. شريف منير يتحدث عن كواليس فيلم "سهر الليالي"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ