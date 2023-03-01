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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل | أول رد رسمي من فرجاني ساسي على عودته لنادي الزمالك

ساسي
ساسي

كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي، موقفه من العودة للقلعة البيضاء، بعد ابتعاده عن المشاركة مع فريقه مؤخرا في الدوري القطري.

فرجاني ساسي يشكف موقفه من العودة للزمالك 

وقال ساسي في تصريحات لموقع Win Win القطري"جماهير الدوري المصري تحب اللاعب الذي يؤدي بشكل جي في الملعب، وتتمنى عودتك من جديد بعد الرحيل".

وتابع:" جماهير الزمالك تعشق اللاعبين وتحب اللاعب الفنان، أنا بداخلي حب خاص لجماهير الزمالك، نادي الزماك بيتي وأحس أنني تولدت في هذا النادي رغم أنني لم ألعب سوى سنوات قليلة".

وأتم ساسي حديثه قائلا: "أتمنى أن أعود للزمالك، لكن عقدي مع الدحيل القطري يمنع حاليا".

فرجاني ساسي ساسي الزمالك الدحيل القطري الدوري القطري

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