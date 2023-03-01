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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جدول ناري وحاسم.. مباريات الأهلي في شهر مارس محلياً وأفريقيًا

الأهلي
الأهلي

مباريات الأهلي في شهر مارس هو ما يبحث عنه كثير من المتابعين، خاصة بعد تعادل الفريق أمام الداخلية في الدوري.

الأهلي سيكون مقبلًا على شهر مليئًا بالمباريات الحاسمة، خاصة على الصعيد القاري.

الأهلي يتعادل مع الداخلية

وتعادل الأهلي مع الداخلية بهدف لمثله، في الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي سجل هدف التقدم عن طريق كهربا في الدقيقة 70، فيما تعادل الداخلية بهدف عن طريق رشيد أحمد في الدقيقة 90.

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أول تعليق من كهربا عقب تألقه مع الأهلي أمام الداخلية

مباريات الأهلي في شهر مارس

ونستعرض مباريات الأهلي في شهر مارس

– الأهلي ضد القطن الكاميروني في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت 4 مارس.

– الأهلي ضد المقاولون العرب في مباراة مؤجلة بالدوري، يوم الثلاثاء 7 مارس

– الأهلي ضد ماميلودي صن داونز بجنوب إفريقيا، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت 11 مارس.

– الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري، يوم الثلاثاء 14 مارس

– الأهلي ضد القطن في الكاميرون، يوم الجمعة 17 مارس.

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