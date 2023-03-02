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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء يوم 10 شعبان.. كلمات تحول حياتك لسعادة وترزقك الخير كله

صدى البلد

دعاء يوم 10 شعبان.. وإقتربت ليلة النصف من شعبان ليلة عظيمة ينتظرها الكثير بفارغ الصبر لينالوا ثوابها ونفحاتها، ويبحث الكثير على محرك البحث العالمي جوجل عن دعاء يوم 10 شعبان، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء يوم 10 شعبان

دعاء يوم 10 شعبان 

(اللهم بلغنا ليلة النصف من شعبان وإجعل لنا فيها دعوات مجابة)

( اللهم بارك لنا فى شعبان بلغنا رمضان يارب العالمين ). 

متى ليلة النصف من شعبان 2023؟ الإفتاء: متبق 9 ليال اغتنم أعمالها الآن

دعاء ليلة النصف من شعبان كامل ومستجاب.. ردّده من الآن ليوم الاثنين

دعاء يوم 10 شعبان

يَارَبّ كَمَا أَلَنْت الْحَدِيد لِدَاوُد ، أَلِن لَنَا مَصاعِب الْأُمُورِ وَ سَخَّرَ لَنَا الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا ، اللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ رَحْمَةٌ لِكُلِّ مَيِّت وتفريجاً لِكُلّ هُم وَاسْتِجَابَة لِكُلّ دُعَاءٌ وَشِفَاءٌ لِكُلِّ مَرِيضٍ وَغُفْرَان لِكُلِّ ذَنْبٍ ورزقاً لِكُلّ مُحْتَاجٌ ، اللهُم أغفرلي ماقدمتُ وَمَا أخرتُ وَمَا أسررتُ وَمَا أعلنتُ وَمَا أسرفتُ وَمَا أَنْتَ أعلمُ بِه مِنِّي أَنْت المُقدِّمُ وَأَنْت المُؤخرُ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ.

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب .. ردده وسترى العجب

7 آيات منجيات.. رددها ليحميك الله ويحفظك من كل مكروه وسوء

دعاء ليلة النصف من شعبان 

«اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ".

سورة قصيرة لو قرأتها 7 مرات يقضي الله حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب

دعاء واحد يصلح حالك ويهدي بالك.. أكثر منه كل يوم

دعاء اليوم العاشر من شعبان 

- اللهم إني أعوذ بك من شرِّ ما عملت، ومن شر ما لم أعمل، اللهم أصلح لي دِيني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادةً لي في كل خيرٍ، واجعل الموتَ راحةً لي من كل شر.

- اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض مِن الدَّنس، اللهم اغسلْني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.

-اللهم إني أعوذ بك مِن جَهد البلاء، ودرَك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، أتوب إلى الله مما أذنبتُ، اللهم اغفر لي ذنبي كلَّه؛ دِقَّه وجِلَّه، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. 

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