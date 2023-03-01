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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تكرم الطلاب الفائزين في المسابقة القومية لأوائل الصف الثالث الثانوي

الحفل الختامى للمسابقة
الحفل الختامى للمسابقة القومية لأوائل الطلاب

أقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، الأربعاء، الحفل الختامي للمسابقة القومية لأوائل الطلاب (الصف الثالث  الثانوي) للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والتى ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية خلال الفترة من ١١/ ٢/ ٢٠٢٣ إلى ١/ ٣/ ٢٠٢٣. 

يأتي ذلك برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومن خلال الإدارة المركزية للتعليم العام، والإدارة العامة للتعليم الثانوى، والإدارة المركزية لتطوير المناهج، بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.

وفى كلمتها، وجهت الدكتورة راندة شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، الشكر لكل من ساهم فى إنجاح هذه المسابقة والقائمين على تنفيذها، مؤكدةً على أن النجاح يكون من خلال العمل الجماعى وليس الفردى، معربة عن فخرها بتميز الطلاب المشاركين في المسابقة وفصاحتهم وثقتهم بأنفسهم والثبات الانفعالى لديهم، ووجهتهم بالإخلاص فى العمل، ونقل خبراتهم إلى زملائهم، متمنيةً لهم الوصول إلى المكانة التى تليق بهم ومواكبة العصر ومواجهة تحديات المستقبل لإعدادهم للمنافسة عالميًا.

وأكد أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، أن المسابقة جاءت انطلاقًا من حرص الدولة ورؤيتها المستقبلية ومتطلبات الجمهورية الجديدة بأن الاستثمار فى بناء الإنسان المصرى هو أرقى درجات الاستثمار والذى تتمكن الدولة من خلاله من إعادة بناء قدراتها معتمدة على سواعد أبنائها الطلاب بما لديهم من مهارات متعددة.

وأوضح "موسى"، أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب العلمية وتنمية القدرات، وصقل مهارات التحصيل الدراسى والتفكير الناقد، وإعداد جيل من الطلاب الباحثين والمتفوفين دراسيًا، وإذكاء روح التنافس بين الطلاب، مشيرًا إلى أن المسابقة تم تنفيذها على مستوى الإدارات التعليمية ثم المديريات التعليمية حيث تم تقسيم المديريات إلى خمسة قطاعات وصولًا إلى التصفية النهائية.

وأضاف أنه من خلال المسابقة تم تبادل الخبرات والمعارف بين الطلاب وتشجيعهم على التفوق العلمى وتقوية روح التنافس بينهم القائم على النزاهة والشفافية  مؤكدًا على فوز جميع الطلاب المشاركين، كما أثنى على جهد أولياء الأمور والمعلمين وجموع الجنود المجهولة المشاركة فى المسابقة متمنيًا لهم دوام النجاح والتميز.

وفي نهاية الحفل، تم إعلان الفائزين حيث جاء بالمركز الأول مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، واحتلت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر المركز الثانى، وجاء بالمركز الثالث مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وجاءت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بالمركز الرابع، وفاز بالمركز الخامس مديرية التربية والتعليم بالفيوم، كما تم تكريم المشرفين والمحكمين للمسابقة.

جاء ذلك بحضور عدد من مديرى ووكلاء المديريات التعليمية الفائزة، ومديري عموم تنمية المواد الدراسية.

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