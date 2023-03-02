ارتفاع أسواق الخليج بدعم من انتعاش الطلب الصيني..ونتائج الشركات تَقفز ببورصة مصر

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 0.9% ليغلق عند مستويات 10192 نقطة مواصلاً ارتداده للمنطقة الخضراء للجلسة الثانية على التوالي بعد سلسلة تراجعات يومية استمرت لسبعة جلسات ، وتأتي هذه الارتفاعات مع انتعاش معنويات المستثمرين بعد نمو قوي في قطاع الصناعات التحويلية الصيني.

إذ أظهر مؤشر رسمي نمو نشاط التصنيع الصيني بأسرع وتيرة في أكثر من 10 سنوات في فبراير ، وهو ما عزز الآمال في تعافي أكبر مستورد للخام في العالم بما يعوض أثر التباطؤ العالمي ويزيد الطلب على النفط.

و قفز سهم مصرف الراجحي بنحو 2.7% محققاً أعلى مكاسب يومية له في شهر ونصف بعد أن حدد مجلس الإدارة تاريخ 21 من مارس المقبل موعداً للجمعية العمومية بغرض التصويت على التوزيعات النقدية البالغة 5 مليارات ريال.

وكان المؤشر الرئيسي قد انخفض بنحو 6.4% في شهر فبراير بعد ارتفاعه بنسبة 3% في شهر يناير الذي سبقه مسجلاً أدنى إغلاق شهري في نحو عامين.



بورصة مصر:



سجلت المؤشرات المصرية ارتفاعاً جماعيا وسط سيولة بلغت نحو 2.2 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الثلاثيني بنحو 0.7% بدعم من سهم التجاري الدولي الذي قفز بنحو 2% بعد أن أعلن البنك عن إطلاق شهادات ادخار جديدة بعملات 3 دول خليجية وبعائد شهري ثابت يبلغ 5.25% لمدة 3 سنوات,

كما ارتفع المؤشر السبعيني بنحو 1.4% مسجلاً أعلى إغلاق له على الإطلاق بعد أن أعلنت عدة شركات عن نتائج مالية إيجابية .

كما أظهرت البيانات تسجيل المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 80 و49 مليون جنيه على التوالي مقابل صافي بيع للأجانب بقيمة 129 مليون جنيه.

وكان المؤشر الثلاثيني قد ارتفع بنسبة 3.4% في فبراير مسجلاً خامس ارتفاع شهري على التوالي ومحققاً أعلى إغلاق شهري في أكثر من 4 سنوات،

كما ارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 4.6% مسجلاً ثامن ارتفاع شهري على التوالي ومحققاً أعلى إغلاق شهري منذ إطلاق المؤشر في عام 2017 .





الأسواق الخليجية الأخرى:

واصل مؤشر فوتسي أبوظبي تحركاته الأفقية مرتفعاً بأقل من 0.1% في جلسة الأربعاء ليغلق عند مستويات 9853 نقطة .

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.3% بدعم من سهم إعمار العقاري الذي ارتفع بنحو 0.9%.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بشكل طفيف ليغلق عند 10571 نقطة.

وفي بورصة الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنحو 0.2% مُنهياً سلسلة انخفاضات يومية استمرت لستة جلسات متتالية