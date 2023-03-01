وزير العدل : الدين لم يمنع تولي منصب رئاسة المحكمة الدستورية

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الدولة المصرية في مستوي عال جدا من التقدم والمساواة وعدم التمييز، موضحا أن كان هناك بند مكرر في جميع التقارير القضائية بعدم تمكين المرأة في مناصب القضاء كاملة، فكانت المرأة لا تنضم لمجلس الدولة أو النيابة العامة.

وأضاف "عمر مروان" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "لقاء خاص" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم أصبح أماكن للمرأة داخل مجلس الدولة والنيابة العامة، مشيرا إلى أن الإعلانات التي تطلب معاون نيابة كانت في السابق تطلب ذكور فقط ولكن في الوقت الحالي تطلب من الجنسين.

وتابع وزير العدل، أن رئيس المحكمة الدستورية العليا في الوقت الحالي هو المستشار بولس فهمي الذي تم اقصائه أيام حكم الإخوان من داخل المحكمة الدستورية مع عدد من المستشارين الآخرين، قائلا "هل وقفت الديانة عائق أمام توليه هذا المنصب .. ابدا لم يحدث ذلك .. بل تبوأ هذا المنصب لكفاءته".