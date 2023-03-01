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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الرياضة يكشف مفاجأة بشأن رئيس نادي الزمالك الجديد | فيديو

الزمالك
الزمالك

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، صاحب قرار اختيار قائم بأعمال رئيس النادي بعد حبس المستشار مرتضى منصور، وليس وزارة الشباب والرياضة.

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وقال أشرف صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، :« كل أزمة يكون لها حلول والمؤسسات هي من تبقى، نحن أمام حكم قضائي بحبس رئيس نادي الزمالك، وأمر الحبس تم تنفيذه بعد استنفاد كل درجات التقاضي، والأمر بعيدًا عن النادي وهو شخصي».

وواصل وزير الرياضة،: « أن هناك مجموعة استشارية تابعة لوزارة الرياضية تقوم علي تنفيذ اللوائح  ومش عايزين نأزم الموضوع والمشكلة هتتحل ونتعامل بهدوء في تلك الأزمة حتى يتم الانتهاء منها حفاظاً على المؤسسات»، مؤكداً أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة أخذت أدوارها المنوطة بها ومجموعة المستشارين بأرسال المخاطبة اللازمة لنادي الزمالك بالقرار طبقا لتطبيق اللائحة الاسترشادية.

وأشار وزير الرياضة، في تصريحاته إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك هو صاحب القرار وله الحق في قرار القائم بأعمال رئاسة النادي طبقا لتطبيق اللائحة الاسترشادية، قائلاً «ننتظر قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن زوال عضوية مرتضى منصور أو عدم زوال العضوية وأرسلنا لهم خطاب بذلك، بخلاف تحديد من سيتولى القائم بأعمال رئاسة نادي الزمالك لمدة 30 يوم ووفقا للائحة الاسترشادية».

وتابع وزير الرياضة، تصريحاته، أن وزارة الشباب والرياضة، لن تتدخل في أمور واختصاصات نادي الزمالك في اختيار القائم بأعمال رئاسة النادي خلفاً لمرتضي منصور، ولكن الوزارة تتابع الموقف لإيجاد حلول لحل تلك الأزمة.

 

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الزمالك نادي الزمالك مرتضى منصور

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