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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شبه بعض..فساتين ابنة عاصي الحلاني وكيت ميدلتون تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

فساتين أبنة عاصي
فساتين أبنة عاصي الحلاني وكيت ميدلتون تثير الجدل على السوشيا

تصدرت ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حفل خطوبتها.

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تألقت ابنة عاصي الحلاني في حفل خطوبتها بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا بطانة قصيرة و أكمام مكشوفة باللون الباستيل الازرق الفاتح المزين بنقوشات الورد.
قد حمل فستان ابنة عاصي الحلاني في خطوبتها توقيع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، وكشف التصميم عن رشاقتها وقوامها المثالي.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ابنة عاصي الحلاني على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة والتي كشفت عن جمال ملامحها.
تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا لـ الدوقة كيت ميدلتون في عام 2019، بنفس لون فستان أبنة عاصي الحلاني وبتصميم يشبه كثيرا.
 

ابنة عاصي الحلاني و كيت ميدلتون
ابنة عاصي الحلاني و كيت ميدلتون
ابنة عاصي الحلاني و كيت ميدلتون
ابنة عاصي الحلاني و كيت ميدلتون
ابنة عاصي الحلاني و كيت ميدلتون
ابنة عاصي الحلاني و كيت ميدلتون
ابنة عاصي الحلاني و كيت ميدلتون
ابنة عاصي الحلاني و كيت ميدلتون
عاصي الحلاني ماريتا أبنة الفنان عاصي الحلاني ابنه عاصي الحلاني فستان ابنة عاصي الحلاني كيت ميدلتون

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