صحف الإمارات| تسمم حالات جديدة في 17 مدرسة إيرانية.. انطلاق أطول رحلة فضائية عربية في التاريخ إلى محطة الفضاء الدولية.. الناتج المحلي ينمو بنسبة 7.6 % خلال عام 2022

سلطت الصحف في الإمارات، اليوم الخميس، الضوء على أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن الإماراتي والعربي.

صحيفة البيان

عانقت الإمارات الفضاء من جديد وسطرت تاريخاً مجيداً بانطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب في التاريخ والتي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، إلى محطة الفضاء الدولية، في تمام الساعة 9:34 صباحًا بتوقيت الإمارات .

وانطلقت المهمة من المجمع رقم (39A) في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا، ولاية فلوريدا "على مدى 6 أشهر

وشهدت قاعدة كيب كانافيرال انطلاق طاقم مهمة «سبيس إكس كرو 6»، على متن المركبة الفضائية «سبيس إكس دراجون انديفور»، والتي حملها الصاروخ «فالكون 9»، وتضم سلطان النيادي، اختصاصي المهمة، إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين قائد المهمة، من «ناسا»، ووارين هوبيرغ قائد المركبة، «ناسا»، وأندري فيدياييف اختصاصي مهمة روسكوزموس الروسية.

وانطلقت المهمة ضمن البعثة 69 إلى محطة الفضاء الدولية، والتي ستعمل من بين مهامها على تركيب الأجزاء النهائية لـ «iRosa»، وهي الألواح الشمسية التي يتم تركيبها في محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى إجراء التجارب والأبحاث العلمية.

وفي خبر آخر، قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اليوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة نما بنسبة 7.6 بالمئة في عام 2022.

وكان معالي الوزير يتحدث خلال مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر «إنفستوبيا» 2023 الذي تستضيفه أبوظبي، بمشاركة أكثر من 2000 مشارك من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي القرار ورواد الأعمال من أكثر من 40 دولة، وذلك بالشراكة مع منتدى «سولت» لريادة الأعمال والاستثمار، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي و«كريبتو دوت كوم».

صحيفة الخليج

تكبد الدولار خسائر، الخميس إذ تلقى التفاؤل إزاء إعادة فتح الصين دعما من بيانات مشجعة وعزز العملات الآسيوية، في حين أدى استمرار التضخم لجعل اليورو يتطلع إلى أفضل أسبوع له في شهر ونصف.

وفقد الدولار 0.9 بالمئة مقابل اليورو خلال الليل. وارتفع اليورو 1.2 بالمئة على مدار الأسبوع، وسجل في أحدث تعاملات 1.0667 دولار في ظل تضخم ألماني جاء أعلى من المتوقع في فبراير شباط مما زاد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة بعد قراءات قوية غير متوقعة في فرنسا وإسبانيا.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق اليوم.

وصعد الين قليلا، الخميس إلى 136.04 للدولار في التعاملات المبكرة، بينما حافظ الدولار الأسترالي على مكاسب أمس الأربعاء التي تحققت على الرغم من بيانات النمو التي جاءت أضعف من المتوقع وبعض الإشارات إلى أن التضخم ربما بلغ ذروته.

وفي خبر آخر، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن أبناء الإمارات فخر وعز.. يرسمون لشباب العرب طريقاً كله أمل وعلم.

وقال في تغريدة على تويتر: «انطلق ابن الإمارات سلطان النيادي تحوطه رعاية الله وعنايته إلى الفضاء اليوم، ليكون أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة الأمد تستغرق ستة أشهر لمحطة الفضاء الدولية.. أبناء الإمارات فخر وعز.. أبناء الإمارات يرفعون رؤوسنا في العالم.. ويرسمون لشباب العرب طريقاً كله أمل وعلم».

موقع العربية

على الرغم من الضربات والهجمات الروسية المكثفة والمستمرة على مدينة باخموت في الشرق الأوكراني، فلا تزال القوات الأوكرانية تتمسك بمواقعها في المدينة التي تعتبرها موسكو ذات أهمية استراتيجية.

فيما رجح أحد النواب الأوكرانيين الانسحاب من المدينة عاجلاً أم آجلاً.

فقد رأى النائب سيرهي رحمانين أن القوات الأوكرانية ستتخلى عاجلاً أم آجلا عن باخموت، في إشارة إلى الانسحاب منها، وقال في مقابلة إذاعية مساء أمس الأربعاء، "لا معنى للاحتفاظ بها بأي ثمن...".

إلا أنه أشار في الوقت عينه إلى أن القوات الأوكرانية تدافع حاليا بشراسة عن المدينة بهدف إلحاق أكبر عدد ممكن من الخسائر بالروس، فضلا عن دفعهم لاستخدام المزيد من الذخيرة والأسلحة"، في إشارة إلى عملية استنزافهم.

أتت تلك التصريحات بعد أن أعلنت هيئة الأركان العامة الألأوكرانية في منشور على فيسبوك أن القوات الروسية تواصل التقدم في باخموت، مكثفة هجماتها".

فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجبهات في المدينة لا تزال صامدة.

وفي خبر آخر، يزداد الغموض تعقيداً حول ظاهرة تسمم مئات الطالبات منذ أشهر في إيران، كما يرتفع منسوب الشكوك والاتهامات.

فبعد ظهور حالات جديدة في 17 مدرسة إيرانية، أمس الأربعاء، فضلاً عن إعياء ما يقارب 200 طالبة في أردبيل، وفقًا لوسائل إعلام حكومية، بدأت أصابع الاتهام تتجه إلى تورط السلطات، لاسيما بعد أن قمعت قوات الأمن أمس عدداً من أهالي التلميذات الذين احتجوا على تلك الظاهرة التي تهدد حياة بناتهم.

وقال عدد من الناشطين ومن ضمنهم الناشطة الإيرانية المعارضة، مسيح علي نجاد، إن تلك الظاهرة الغريبة التي ضربت الطالبات قد تكون شكلاً من أشكال العقاب على العصيان المدني الذي ظهر عبر الجامعات والمدارس خلال التظاهرات الماضية، التي حملت شعار "امرأة حياة حرية" وعمت مختلف مناطق البلاد لأشهر عدة، منذ مقتل الشابة مهسا أميني في منتصف سبتمبر الماضي، إثر اعتقالها على أيدي الشرطة الدينية، بحجة عدم ارتدائها الحجاب بشكل مناسب.

فيما اعتبر آخرون أن حملة التسميم هذه قد يكون هدفها منع التعليم أو زرع الخوف بين الطلاب والطالبات.